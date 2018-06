Biologisch, regional und ausgewogen - so kocht GOURMET für Kindergärten und Schulen

Vor kurzem forderte Greenpeace mehr Bio, regionales und vegetarisches Essen in Kindergärten und Schulen. Kriterien, die GOURMET Kids als Experte für Kinderessen seit langem erfüllt.

Wien (OTS) - „In unserer Küche wird speziell für Kinder gekocht, mit hochwertigen, regionalen Lebensmitteln, viele davon in BIO-Qualität“, so Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET. Das Unternehmen kocht seit vielen Jahren für die städtischen Kindergärten und Schulen der Stadt Wien, die mit Abstand das beste Ergebnis in der Greenpeace-Erhebung erzielen konnten.

Pionier für gesundes Schulessen und BIO

Bereits die Hälfte der angebotenen Hauptspeisen ist vegetarisch, mehr als zwei Drittel aller Zutaten kommen aus Österreich, über ein Drittel stammt aus biologischer Landwirtschaft. Damit essen die Kinder oft deutlich mehr Obst, Gemüse und Fleisch in BIO-Qualität als zu Hause. Wenn Fisch auf den Tisch kommt, ist dieser garantiert aus zertifizierter, nachhaltiger Fischerei. Ertl-Huemer unterstreicht den Appell der Umweltschutzorganisation nach bindenden Standards beim Kindergarten- und Schulessen und ergänzt: „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für unsere jungen Gäste haben und machen uns viele Gedanken, damit unsere Speisen den Kindern schmecken und dabei auch gesund und nachhaltig sind,“ so die Ernährungswissenschafterin.

Bei GOURMET Kids werden die Menüpläne für Schulen und Kindergärten von erfahrenen ErnährungsexpertInnen auf Basis der österreichischen Ernährungspyramide und der Richtlinien der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) erstellt. Sie decken den Nährstoffbedarf der Kinder optimal ab und machen sie fit für Schule und Kindergarten. Als erster Anbieter in der Gemeinschaftsverpflegung wurde GOURMET bereits vor über 20 Jahren BIO-zertifiziert.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET ist führender Experte für Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben dabei einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at.

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc; Ltg. Unternehmenskommunikation/Corporate Communications

+43 (0)664 966 45 42, e-Mail: martina.baumeister @ gourmet.at

GOURMET



Nina Liftenegger-Röhl MSc; Public Relations Manager

+43 (0)664 88 111 877, e-Mail: nina.liftenegger-roehl @ gourmet.at

www.gourmet.at