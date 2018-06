Patrick Fischer ist neuer Megaboard Head of Sales

Wien (OTS) - Megabaord, der Außenwerbe-Allrounder mit exklusiven Großflächen, hat mit Patrick Fischer (27) einen neuen Head of Sales, der für den Vertrieb des gesamten Produkt- und Dienstleistungs-Portfolios des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Durch die Fusion mit ISPA Werbung zu Jahresanfang wurden die Kompetenzen beider Unternehmen in einem erfahrenen Sales Team gebündelt, um so nationale wie internationale Kunden in allen Out of Home-Anliegen bestmöglich zu betreuen.

Patrick Fischer ist Absolvent von Fachlehrgängen an der Werbe Akademie und des WIFI, war im Bereich Onlineconsulting und Key Accounting engagiert und bringt langjährige Erfahrung in der Außenwerbung bei ISPA Werbung mit, unter anderem als Verkaufsleiter. Zuletzt Sales Managers bei Megaboard – das Unternehmen ist in Besitz der Gewista und des Ankünders – verantwortet er nun als Head of Sales den Vertrieb des Unternehmens.

„Die Bestellung von Patrick Fischer zum Head of Sales“, so Megabaord Geschäftsführer Michael Januskovecz, „war für uns in Anbetracht der Leistungen und des Engagements in seiner Funktion als Sales Manager ein logischer Schritt. Patrick Fischer und sein Team werden unsere Kunden mit dem deutlich erweiterten Megaboard-Portfolio, welches von unseren Premium-Großflächen, der gesamten Kampagnenplanung über die Dauerwerbung bis hin zur Produktion und Montage reicht, optimal betreuen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion.“

http://www.megaboard.at



