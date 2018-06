Morgen Pressekonferenz: Bank für Gemeinwohl "Wir denken nicht ans Aufgeben"

Nach FMA Ablehnung Pressegespräch mit Genossenschaft für Gemeinwohl zu Hintergründe, Ursachen und Folgen.

Wien (OTS) - Über 3 Jahre an Vorbereitungsarbeiten, bis zu 20 hauptamtliche und über 100 ehrenamtlich Mitarbeitende, 6.000 Genossenschafter*innen, 4,2 Mio. Euro Kapital, Beteiligung der deutschen GLS Bank und 500 Seiten starker Konzessionsantrag reichen in Österreich nicht aus, um eine Konzession für eine risikoloses Zahlungsinstitut von der FMA zu bekommen. Was kann die österreichische Demokratie daraus lernen?



Themen:

Wie fair war das Verfahren



Begründungen der FMA und des Bundesverwaltungsgerichtes



Vertane Chance für ethische Konsument*innen, KMUs und NPOs



Konsequenzen für freien Wettbewerb und den Wirtschaftsstandort



Zukunft der Genossenschaft

Ihre Gesprächspartner der Genossenschaft für Gemeinwohl:

Christian Felber, Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie und Aufsichtsrat

Judith Pühringer, Vertreterin der sozialen Unternehmen in Österreich und Aufsichtsrätin

Peter Zimmerl, Vorstand



Fritz Fessler, Vorstand

Pressekonferenz: Bank für Gemeinwohl

Datum: 20.06.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Genossenschaft für Gemeinwohl, Eingang um die Ecke in der Grüngasse

Rechte Wienzeile 81, 1050 Wien, Österreich

