UNOS: Michael Schuster bis 2021 als UNOS-Bundessprecher wiederbestellt

UNOS Vorstandsteam bei Mitgliederversammlung für weitere 3 Jahre verlängert

Wien (OTS) - „Die Wirtschaftskammer steht vor entscheidenden Reformjahren. Wir werden als Stimme des Unternehmerischen Österreich in den kommenden 3 Jahren weiter für eine effizientere und transparentere Wirtschaftskammer kämpfen. Gemeinsam mit allen UNOS-Funktionären können wir weiterhin starke Impulse für eine unternehmerfreundlichere Wirtschaftskammer setzen. Das Vertrauen unserer Mitglieder und die Wiederwahl freuen mich und mein Vorstandsteam daher sehr“, betont der wiedergewählte UNOS-Bundessprecher Michael Schuster.



Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag, 16. Juni 2018, wurde das aktuelle UNOS-Führungsteam um weitere 3 Jahre wiederbestellt: Michael Schuster ist als Bundessprecher bis 2021 gewählt, Markus Ornig bleibt Bundessprecher-Stellvertreter und als Generalsekretär wurde Norbert Striedinger von den Mitgliedern ebenfalls wiedergewählt. Als Vorstandsmitglieder gewählt wurden weiters Elisabeth Taudes, Werner Albeseder, Katharina Werner und Nico Lenzenhofer. Erstmals haben die UNOS-Mitglieder auch ein 3-köpfiges Schiedsgericht bestellt und eine Ombudsperson gewählt. Alle Funktionen sind bis zur Mitgliederversammlung im Jahr 2021 gewählt. Dieses Vorstandsteam wird somit UNOS auch in die Wirtschaftskammerwahl 2020 führen.

