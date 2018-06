Auchan Retail France baut RIS InkCenter® Nachfülldienst für Druckerpatronen landesweit aus

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Inkjet Solutions (RIS) gab heute bekannt, dass die französische Einzelhandelskette Auchan Retail France den RIS InkCenter® Nachfülldienst für Tintenpatronen landesweit in sämtlichen seiner Hypermarket-Filialen in ganz Frankreich einführen wird. Die Ankündigung folgt auf ein erfolgreiches Testprogramm, das seit 2015 an 15 Auchan-Standorten läuft.

Wie sieht das Konzept aus? Die Verbraucher geben ihre leeren Druckerpatronen einfach im Servicebereich der Filiale ab. Während die Kunden nun ihre Einkäufe erledigen, werden die Kartuschen von einem Auchan-Verkaufsmitarbeiter mit Hilfe der patentierten RIS InkCenter® Maschine neu befüllt. Die qualitativ hochwertige Tintennachfüllung dauert weniger als eine Stunde und bringt bis zu 70% Ersparnis gegenüber dem Kauf einer neuen Patrone.

Die Zufriedenheit der Auchan-Kunden mit diesem neuen Service hat das für das Projekt verantwortliche Management überzeugt, im nächsten Schritt einen landesweiten Rollout einzuleiten. Ab den Jahren 2018 und 2019 werden InkCenter® Kioske in allen Auchan Hypermarket-Filialen in Frankreich eingerichtet und verfügbar sein.

"Wir sind begeistert, in Partnerschaft mit Auchan Retail France die landesweit angelegte dauerhafte Einführung des Nachfülldiensts von RIS InkCenter® für Tintenpatronen umsetzen zu können. Auchan ist bestrebt, das Leben seiner Kunden zu verbessern und eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Alternative zu Marken-Tinte passt perfekt zu Auchans Modell für Kundenzufriedenheit und der zukünftigen Ausrichtung. Mit der umweltfreundlichen Entscheidung für das Nachfüllen von Druckerpatronen tragen die Marke Auchan und ihre Kunden dazu bei, den Planeten zu einem besseren Ort für zukünftige Generationen zu machen. Wir sind an einer Zusammenarbeit mit Auchan in anderen Ländern in naher Zukunft interessiert", sagt Vincent Hormovitis, Vice President Sales & Business Development bei RIS.

"Wir sind ständig auf der Suche nach Dienstleistungen, die unseren Kunden das Leben erleichtern können. Das von RIS angebotene Konzept steht voll im Einklang mit diesem Ziel und bietet echten Nutzen aus ökonomischer und ökologischer Sicht, was für Auchan Retail France als bürgernahem und verantwortungsbewusstem Wirtschaftsakteur unerlässlich ist. Das Testprogramm hat außerdem gezeigt, dass dieser Service die Kundentreue stärkt und zu einer engen Bindung beiträgt", erklärt Marie Georges Colombe, Leiterin der Gruppe "Angebote & Services" bei Auchan Retail France.

RIS President und CEO David Lenny ergänzt: "RIS ist hocherfreut, erneut seine Servicequalität bei einem Händler mit dem Ruf und der Größe von Auchan unter Beweis gestellt zu haben. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Auchan noch viele weitere Jahre fortzusetzen. Die Verbraucher legen mehr denn je Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. InkCenter® gilt als der Goldstandard für die kommerzielle Neubefüllung von Tintenpatronen und liefert eine außergewöhnlich scharfe Bildqualität und hohe Seitenleistung zu sehr erschwinglichen Preisen. Am wichtigsten dabei ist, dass wir diese Technologie gemeinsam nutzen und durch Wiederbefüllung und Recycling mit dazu beitragen können, dass Plastik gar nicht erst in unsere Mülldeponien und die Ozeane gelangt. Der Service ist mit weniger als einer Stunde Umlaufzeit außerdem äußerst praktisch für den Verbraucher. Es ist einfach eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten".

Informationen zu RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer für das Vor-Ort-Nachfüllen von Tintenpatronen im Einzelhandel. Der patentierte RIS InkCenter® Kiosk findet sich an mehr als 670 Einzelhandelsstandorten in den USA, Kanada, Mexiko und Europa - unter anderem bei Costco Wholesale, Auchan, Sam's Club, Fry's Electronics, E.Leclerc, Cora, Intermarché, Saturn, und in ausgewählten Universitätsbuchhandlungen. RIS bietet Kunden beispiellose Qualität bei Ersparnissen von bis zu 70%. Die InkCenter® Kioske fügen sich nahtlos in die Einzelhandelsumgebungen ein und liefern ein hervorragendes Kundenerlebnis. RIS wurde im Jahr 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren gegründet, die eine bessere Drucklösung zu einem günstigeren Preis für den Verbraucher schaffen wollten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Carlsbad. Weitere Informationen finden Sie unter www.Go2RIS.com.

Informationen zu Auchan Retail France

Auchan Retail France, eine Tochtergesellschaft von Auchan Retail, der weltweiten Nummer 13 im Lebensmittel-Einzelhandelsbereich mit Betrieben in 17 Ländern und Hauptsitz in Croix, Frankreich, beschäftigt 73.800 Mitarbeiter und verfügt über 641 Geschäfte und Einzelhandelsstandorte im Land. Das Unternehmen geht auf Gérard Mulliez zurück, der seinen ersten Selbstbedienungsladen in Roubaix im Distrikt Hauts-Champs eröffnete. Heute ist Auchan Retail France in allen Einzelhandelsformaten der Lebensmittelbranche sowohl direkt als auch digital vertreten. Auchan Retail France konnte 2017 mehr als 445 Millionen Besucher in seinen Geschäften und Einzelhandelsstandorten in Frankreich begrüßen.

