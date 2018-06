Waldhäusl zu St. Gabriel: Weitere Schritte über Zukunft mit Vertragspartner Caritas erörtert

Humanitäre Härtefälle können vorerst in Maria Enzersdorf verbleiben

St. Pölten (OTS) -

„Bei einem konstruktiven Gespräch mit der Caritas-Geschäftsführung wurden Montag vormittags Details über die Umzugstätigkeit der St. Gabriel-Bewohner klar abgestimmt“, informiert Landesrat Gottfried Waldhäusl. „außerdem ist die Zukunft des Asylquartiers in Maria Enzersdorf für beide Vertragspartner eine aktuell zu klärende Thematik!“

Mit dem heutigen Tag wurde Phase eins der Umzugstätigkeit umgesetzt, 24 unbegleitete minderjährige Fremde sind mittlerweile in ihr neues Quartier übersiedelt. „Jetzt steht der Umzug der zweiten Gruppe vor der Türe und in der dritten und letzten Phase Ende Juni finden letztlich Familien mit schulpflichtigen Kindern ihr künftiges Zuhause“, sagt Waldhäusl. „Gegenüber dem Vertragspartner Caritas habe ich heute außerdem zugesagt, dass die humanitären Härtefälle vorerst in St. Gabriel verbleiben können.“

„Wie auch immer sich die vertragliche Vereinbarung mit der Caritas Wien – und auch anderen Vertragspartnern – darstellt bzw. darstellen wird, für mich steht stets die Sicherheit an vorderster Stelle“, so Waldhäusl. „Für die Bewohner von Asylquartieren und auch allen Menschen, die sich im unmittelbaren Umfeld aufhalten.“

