„Deutschland am Scheideweg“: ORF III überträgt Pressekonferenzen von Merkel und Seehofer live

Um 13.58 Uhr in „ORF III aktuell“

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass ändert der ORF sein Programm und überträgt heute, am 18. Juni 2018, um 13.58 Uhr live in „ORF III aktuell“ unter dem Titel „Deutschland am Scheideweg“ die Pressekonferenzen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU).

Die deutsche Regierung steht vor einer Zerreißprobe: Die Unionsparteien CDU und CSU können sich seit Wochen nicht auf einen gemeinsamen Kurs in der Asylpolitik einigen.

Die Live-Übertragung wird kommentiert und analysiert von Ingrid Thurnher und Roland Adrowitzer.

