Bundespräsident empfängt die Cordoba Helden

Fürstenfeld (OTS) - Am Vormittag steht ein Empfang beim Bundespräsidenten auf dem Programm, am Abend sind Sie dann alle im Wiener Metropol. Auf den Tag genau 40 Jahre nach dem legendären 3:2 Sieg gegen Deutschland, gibt es am 21. Juni im Wiener Metropol ein Wiedersehen mit den WM Helden von 1978.

Beim von Reporterlegende Robert Seeger moderierten Rückblick mit den Team Legenden wird es garantiert die eine oder andere „Wuchtel“ von Krankl, Prohaska, Hickersberger und Co geben. Die drei genannten waren später übrigens auch ÖFB Teamchefs. Es wird aber auch ein sentimentales Zusammenkommen. Viele der ehemaligen Kollegen werden sich nach fast 40 Jahren zum ersten Mal wieder treffen. Besonders freut es Ferdinand Weiss vom Veranstalter Fanreisen24, dass auch die Gattin von Erfolgstrainer Helmut Senekowitsch dabei sein wird.

Im zweiten Teil der Jubiläumsveranstaltung gibt es Hits und Musikklassiker am laufenden Band mit der Wiener Kult Band Monti Beton und Johann K.

Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Caritas Obdachlosenorganisation „Die Gruft“ sowie „Licht ins Dunkel“

Kartenbestellungen

bei Fanreisen24 www.fanreisen24.com 03382-51930

oder Wiener Metropol 01-49777407

Datum: 21.06.2018, 19:30 - 22:30 Uhr

Ort: Metropol Wien

Wien, Österreich

Url: https://fanreisen24.com/40-jahre-cordoba-benefizkonzert-mit-den-helden-von-1978_456_v_24.htm

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Weiss, Weiss Touristik+Fanreisen24, Mobil: (+43) 0664-160 33 13

Mail: ferdinand.weiss @ weisstouristik.at

www.fanreisen24.com