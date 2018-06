ORF SPORT + mit den Highlights vom Red Bull Air Race in Abu Dhabi und in Frankreich

Am 19. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 19. Juni 2018, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, „Outdoor Sports – Das Magazin“ um 19.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Red Bull Air Race in Abu Dhabi um 20.00 Uhr, vom Red Bull Air Race in Frankreich um 21.00 Uhr, von der X-Bow-Battle 2018 am Masaryk Ring Brno um 22.00 Uhr, von der X-Bow-Battle 2018 am Red Bull Ring um 22.15 Uhr und vom ADAC GT Masters Spielberg 2018 um 22.30 Uhr.

Beim Red Bull Air Race in Abu Dhabi siegte der US-Amerikaner Michael Goulian vor dem Japaner Yoshihide Muroya und Kirby Chambliss aus den USA. In Cannes in Frankreich war der Australier Matt Hall vor Matthias Dolderer aus Deutschland und Michael Goulian erfolgreich.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 18. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

