„Unterwegs in Österreich“ am 19. Juni aus Bramberg und Hollersbach

Wien (OTS) - „Erste Hilfe in den Bergen“ lautet das Tagesthema, das am Dienstag, dem 19. Juni 2018, „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr bis 9.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) in ORF 2 bestimmt. „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Lukas Möschl live aus Bramberg und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Lukas Schweighofer abschließend aus Hollersbach.

Dienstag, 19. Juni: Schwerpunktthema: „Erste Hilfe in den Bergen“

„Guten Morgen Österreich“ aus Bramberg

Was kann man tun, wenn man stolpert oder einen Hitzschlag beim Wandern bekommt? Oder wenn ein Gewitter aufzieht? Ein Experte von der Bergrettung steht Rede und Antwort. Außerdem zu Gast ist Sportkletterer und Filmemacher Herbert Ranggetiner. Er spricht über seine Leidenschaft und dass dabei immer die Angst mitklettert.

„Daheim in Österreich“ aus Hollersbach

Zu Gast in „Daheim in Österreich“ ist der Liedermacher „Keller Steff“. Er ist unüberhörbar ein waschechter Bayer, kommt vom Chiemsee und er singt über das, was ihm am Herzen liegt und ihn beschäftigt.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

