Mariahilf: Hommage an Ringo Starr im „Phonomuseum“

Konzert mit Arthur Fandl am Dienstag, Info: 581 11 59

Wien (OTS/RK) - Sir Richard Starkey, weltweit bekannt als „Ringo Starr“, gastiert mit seiner „All Starr Band“ am Mittwoch, 20. Juni, in Wien. Alle Details dazu: www.stadthalle.com. Bereits am Dienstag, 19. Juni, begibt sich der routinierte Sänger und Pianist Arthur Fandl ins „Wiener Phonomuseum“ (6., Mollardgasse 8, 2. Stock) und begeistert die Zuhörerschaft ab 19.00 Uhr mit seinem Programm „It Don’t Come Easy – Ein Ringo Starr Special“.

Getreu der Devise „With A Little Help From My Friends“ ergänzt Wolfgang Planker („Beatles Fanclub Österreich“, Fan-Zeitschrift „Back To The Beatles“) die melodischen Darbietungen des Arthur Fandl mit aufschlussreichen Zwischentexten und Kommentaren. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Mehr Informationen: Telefon 581 11 59.

Im „Wiener Phonomuseum“ sind Phonographen, Grammophone, Radios, historische Tonträger und weitere antiquierte Gerätschaften zu betrachten. Das Museum beleuchtet die Historie der Phonotechnik und gehört der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ an. Traditionell ist der Zutritt gratis. Das ehrenamtlich agierende Museumsteam freut sich über Spenden. Die Öffnungszeiten lauten:

Mittwoch von 16.00 bis 19.00 Uhr und am ersten Montag im Monat von 15.00 bis 19.00 Uhr (Geschlossen: Schulfreie Tage und Feiertage). Auskünfte per E-Mail: phono @ bezirksmuseum.at.

