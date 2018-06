Gastro Prominenz eröffnet Reservierungsstart der ersten Wiener Bierwoche

Wien (OTS) - Die erste von Culinarius initiierte Wiener Bierwoche für Top-Restaurants in Wien und Niederösterreich findet von 2. – 8. Juli statt. Es werden 30 Restaurants und insgesamt 22 Hauben teilnehmen.

Gourmetqualität zu Jubelpreisen genießen! Während der Wiener Bierwoche kann jeder für wenig Geld exzellente Toprestaurants kennenlernen und kulinarische Köstlichkeiten zum Freundschaftspreis genießen. In zahlreichen Top-Restaurants wird in dieser Woche ein 3-Gänge-Dinnermenü inklusive Getränkebegleitung für pauschal 34,50 Euro angeboten. Einige Restaurants bieten auch ein 2-Gänge-Mittagsmenü zum Fixpreis von 15,50 Euro an. Restaurants, die mehr als eine Haube verfügen, können pro zusätzlicher Haube einen Aufpreis verlangen.

Mehrere Drei und Zwei Haubenköche wie Juan Amador vom „Restaurant Amador", Toni Mörwald ("Toni M." und "Zur Traube"), Mario Bernatovic vom „Kussmaul", Michael Böhm vom „Landgasthaus Böhm", Norman Etzold vom „Edvard im Kempinski" sowie Spitzenrestaurants wie Huth Da Max, Beef & Glory, Huth Gastwirtschaft, Huth Da Moritz, Sakai, Flatschers Restaurant und Bar, Flatschers Bistrot und Bar, Pichlmaiers zum Herkner, Das Dreieck, Das Wieden, Gastwirtschaft im Durchhaus, el Hans, Bodulo, Bolena, Vienna 1st, Wiener Rathauskeller, Restaurant im Radisson Blu Style Hotel, Vikas, Gergely's, Family and Friends, GO!Wien, Stilbruch, La Mia, The Room – Sofiensäle freuen sich, den Gästen ihr Können unter Beweis zu stellen.

Kreative Köche in Wiens gehobener Gastronomie versuchen sich während der Wiener Bierwoche am Food-Pairing, dem Kombinieren von Speisen mit unterschiedlichen Bierspezialitäten. Bier und Speise sollen dabei eine perfekte Harmonie bilden. Die Restaurants machen es sich zur Aufgabe, das Essen auf die Biere abzustimmen.

Die Partner der Wiener Bierwoche sind American Express, Helvetia und bet-at-home.com. Sie unterstützen damit ein Projekt, das den Wiener Gastronomen zusätzlichen Umsatz bringt und damit zum Wachstum der Branche beiträgt.

Organisator der Wiener Bierwoche ist die Culinarius Informationsdienstleistungs GmbH, Betreiberin von Wiener Onlinemedien um Gastronomie und Genuss. Mit den Plattformen (www.bierwoche.wien, www.gastronews.wien, www.restauranttester.wien, www.restaurantwoche.wien, www.gastronomiejobs.wien und www.restaurantgutscheine.wien) werden hochwertige Angebote und Produkte mit aktuellen Informationen, Unterhaltung und Dienstleistung zu einem gastronomierelevanten Portfolio verknüpft. Culinarius ist auf die Online-Vermarktung von gehobenen Mittelklasse- und Toprestaurants spezialisiert.

