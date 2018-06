Ottakring: Rückschau auf 1938 mit „Ferry“ Kovarik

Lesung mit Musik am 21.6. im Amtshaus 16: 0650/41 88 130

Wien (OTS/RK) - „Ferry“ Kovarik wird geschätzt als wortgewaltiger Vortragskünstler, mehrfacher Buchautor und leidenschaftlicher Bezirkschronist. Der Träger eines „Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien“ (1997) ist längst zu einem Publikumsliebling in Ottakring geworden. Am Donnerstag, 21. Juni, ab 18.00 Uhr, lädt Ferdinand Kovarik im Festsaal im Amtshaus Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19, 2. Stock) zu einer Rückschau auf das Jahr 1938 ein. Im „Gedenk- und Bedenkjahr“ ruft der Professor seinen Mitmenschen auf subtile Art und Weise die schrecklichen Ereignisse in der NS-Zeit in Erinnerung. Kovarik umrahmt die Betroffenheit erzeugenden Rückblicke mit launigen Erzählungen. Auch der feine „Jüdische Witz“ ist an dem Abend ein Thema. Der Eintritt ist kostenlos. Info: Telefon 0650/41 88 130.

Stimmungsvolle Melodien: „Waidäcker Altspatzen“

Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes gefördert. Auf dem Programm stehen auch einst verbotene Werke jüdischer Künstler. Besonders geht der Deklamator auf Ereignisse in Ottakring ein. Ferdinand „Ferry“ Kovarik arbeitet an dem Abend mit dem Wiener Musik-Trio „Waidäcker Altspatzen“ zusammen. Wolfram Bors, Hans Gabriel und Erich Pelikan spannen einen typisch „wienerischen“ Klangbogen. Kovarik und die fidelen Musikanten kooperieren mit dem Ottakringer Bezirksmuseum. Reservierungen von Zählkarten:

„Informationszentrum Ottakring (INFOTT)“, 16., Richard Wagner-Platz 19, Parterre, Telefon 4000/16001, Telefon 16002. Karten-Wünsche per E-Mail: post @ mba16.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Ottakring:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 16. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk