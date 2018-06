Endlich Ferien, endlich „ferienspiel“: Startfest im Donaupark

Beim ferienspiel-Startfest am 30.6. und 1.7. können Familien ein aufregendes erstes Ferienwochenende erleben.

Wien (OTS) - Endlich Sommerferien! Das ferienspiel-Startfest läutet die Ferien ein und macht Lust auf 9 Wochen sommerferienspiel: Über 60 Stationen sorgen für Abwechslung im Donaupark und laden zum Mitmachen ein. Auf die Showbühne kommen viele stimmungsvolle Acts und beim Gewinnspiel warten tolle Preise.

Im Donaupark gibt es viel zu erleben!

Bei über 60 Stationen können Kids kreativ werden, die Natur erkunden und spielen. Hüpfburgen und Sportstationen dürfen auch nicht fehlen! Die zauberhaften Walking Acts Dr. Bubbles, Mr. Murphy, Uutschi und Zackenzilli bringen die Gäste zum Staunen. Eine sommerliche Spieleauswahl gibt es bei der Station der spielebox und die Schreibox vom medienzentrum spuckt jedem, der laut genug schreit, ein verrücktes Foto aus. In der Holli-Kreativwerkstatt wird geschminkt und gebastelt, was das Zeug hält und wer sich abkühlen will, geht einfach zu den Wasserspielen. Neben vielen Stadt Wien Abteilungen versprechen Feuerwehr, ein Scooterparcours, der KRONEHIT DJ Workshop, Erlebnis Wien Energie oder ein Kopfsprung in die Wissenswelten mit Science Pool ein tolles Wochenende.

Die Highlights auf der Holli-Showbühne

Kinderliedermacher Bernhard Fibich, Matthäus Bär, die Wanzen-Band und weitere Acts machen Stimmung und laden zum Mitsingen ein. Kinderlieder der anderen Art mit Witz und Köpfchen präsentiert das Duo Sause und Brause. Alamande Belfor mit BigsMile Club, Dance4Fun und die Irish Dance Academy bringen Groß und Klein zum Tanzen. Am Samstag tritt Laura Heily, die Gewinnerin des Musikwettbewerbs podium.wien, auf. Den Abschluss macht am Sonntag die große Gewinnspiel-Auslosung: Wer Glück hat, gewinnt einen Familienurlaub oder andere tolle Preise. Das gesamte Bühnenprogramm wird ÖGS-gedolmetscht. Damit auch die Umwelt „mitspielt“, wird das Startfest als ÖkoPlusEvent durchgeführt.

„Startfest am Sa, 30.6. und So, 1.7.2018 jeweils von 14:00 bis 19:00 Donaupark, Arbeiterstrandbadstraße 122, 1220 Wien ferienspiel.at“

