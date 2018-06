Wiederum große Mengen an Getränkedosen am Donaukanal beschlagnahmt

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat am Wochenende im Zuge einer Kontrolle gemeinsam mit der Polizei mehrere illegale Verkäufer angehalten

Wien (OTS/RK) - Unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen der Magistratsdirektion Wien sind am vergangenen Wochenende an beiden Uferpromenaden des Donaukanals zwischen dem Ringturm und der Urania neuerlich große Mengen an Getränkedosen beschlagnahmt worden. Sieben Personen, die illegal Getränke anboten, wurden angehalten. Drei davon entzogen sich der Amtshandlung und liefen davon. Zivile MitarbeiterInnen der Polizeidirektion Wien unterstützten dabei die Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen will an die Hintermänner herankommen

Der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, Walter Hillerer, vermutet, der Getränkeverkauf werde von Hintermännern professionell organisiert: „Wir nehmen an, die Verkäufer werden von Hintermännern mit gekühltem Bier aus nahe den Uferpromenaden geparkten Kühltransportern versorgt!“ Es gilt vor allem diese Vorgangsweise sehr bald zu unterbinden, sagte er gegenüber der Rathauskorrespondenz. Hillerer, der selbst die jüngste Kontrolle leitete, kündigte an, die Überprüfungen hinsichtlich des illegalen Dosenverkaufs fortzusetzen. Dabei werde sich das künftige Kontrollgebiet der Behörden selbstverständlich nicht nur auf die Uferpromenaden des Donaukanals beschränken, ergänzte er.

