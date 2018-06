Zehn Festnahmen bei Schwerpunkt gegen den Drogenhandel

Wien (OTS) - Am 17.06.2018 führten Beamte des Landeskriminalamtes Wien – Außenstelle West – in den westlichen Außenbezirken eine Schwerpunktaktion gegen den Straßenverkauf von Suchtmitteln durch. Im Rahmen des Einsatzes gelang es den Beamten, insgesamt zehn Personen nach beobachtetem Suchtgiftverkauf festzunehmen. Die Festnahmen erfolgten in Ottakring, hauptsächlich in den Bereichen Brunnengasse und Lerchenfelder Gürtel. Die mutmaßlichen Dealer handelten mit Cannabis und Kokain, entsprechende Straßenverkaufsmengen wurden sichergestellt.

