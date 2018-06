UNOS: WIFI Wien muss sich auf sein Kernaufgabe besinnen

Wien (OTS) -

Wirtschaftskammer Wien prüft auf Forderung der UNOS, ob WIFI Angeboten gegen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstösst

UNOS fordern Abschaffung des Angebots des WIFI Wien für firmeninterne Trainings





UNOS üben schwere Kritik an den Aktivitäten des WIFI Wien und haben in der letzten Sitzung des Fachgruppenausschuss UBIT der Wirtschaftskammer Wien erneut einen Antrag zur Eindämmung aller Aktivitäten des WIFI gestellt, die nicht zur Kernaufgabe dieser Abteilung der Wirtschaftskammer zählen. Dazu zählen insbesondere die Angebote am freien Markt für Trainings für Unternehmen. Hier agiert das WIFI Wien aus Sicht der UNOS wettbewerbsverzerrend und vor allem außerhalb seines eigentlichen Aufgabenbereiches. „Unsere erhebliche Kritik an der Vorgehensweise des WIFI Wien zeigt Wirkung, die Wirtschaftskammer Wien hat eine Organisationsänderung und eine rechtliche Prüfung der inner- und überbetrieblichen Angebote des WIFI Wien zugesichert“, zeigt sich der Manfred Kohlheimer, Vorsitzende der UNOS-Fraktion in der UBIT-Wien, erfreut.



Konkret soll bis zur nächsten Fachgruppenausschusssitzung im September 2018 ein Rechtsgutachten vorliegen, welches klärt, ob das WIFI Wien mit seinen innerbetrieblichen Bildungs- und Beratungsangeboten sämtliche in Frage kommenden Rechtsnormen (Wettbewerbsrecht, Wirtschaftskammergesetz, Gewerbeordnung, Umsatzsteuergesetz etc.) erfüllt oder nicht. Zudem wird das Referat für Unternehmensentwicklung des WIFI Wien auf Intervention der UNOS gestrichen. „Die WKO unterstützt den Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb, aber bei den eigenen Aktivitäten wird nicht so genau hingeschaut. Wir werden daher weiter ein wachsames Auge auf die Aktivitäten des WIFI Wien haben“, so Kohlheimer abschließend.

