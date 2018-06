Pflege in Österreich: Droht der Systemkollaps?

Einladung zur Pressekonferenz des Hilfswerk Österreich

Wien (OTS) - Wer eine echte Pflegereform auf die lange Bank schiebt, gefährdet die pflegerische Versorgung in Österreich. Schon in den nächsten Jahren spitzen sich die Herausforderungen massiv zu. Können die Österreicherinnen und Österreicher darauf vertrauen, an ihrem Lebensabend angemessen gepflegt zu werden? Was bedeutet „angemessen“? Und was muss jedenfalls geschehen?

Im Rahmen der Pressekonferenz legt das Hilfswerk Österreich die größten Schwachstellen des aktuellen Pflegesystems offen und zeigt mittels konkreter Zahlen und Beispiele auf, dass politische Kosmetik nicht ausreicht, um dem akuten Reformbedarf gerecht zu werden.

PRESSEKONFERENZ

Zeit: Montag, 25. Juni 2018, 10:00 Uhr

Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Ihr/e Gesprächspartner/in:

MEP Dr. Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

www.hilfswerk.at | presse.hilfswerk.at/faktencheck-pflege

