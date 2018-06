ÖVP-Stadtrat Wölbitsch will innovative Wiener Unternehmen besuchen

Wien (OTS/RK) - ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch will im Rahmen einer „Stadtrat-Tour“ innovative Wiener Unternehmen besuchen. Das hat Wölbitsch heute, Montag, in einem Pressegespräch angekündigt. Ziel dieser Aktion sei es, in Erfahrung zu bringen, was Unternehmungen in Wien benötigten, um unter idealen Voraussetzungen wirtschaften zu können. Die Stadtrat-Tour werde Wölbitsch unter dem Motto „der Stadtrat mit dem Stadtrad“ auf einem Klapprad eines Wiener Start-Ups absolvieren.

Wien habe als Wirtschaftsstandort „noch jede Menge Luft nach oben“, das würden auch die „hohe Arbeitslosigkeit, der Schuldenstand und die Gebührenbelastung zeigen“, so Wölbitsch. Er wünschte sich mehr Unterstützung für die hiesigen Wirtschaftstreibenden, denn jährlich würden „zehn bis 15 von ihnen Wien verlassen“ und ins Umland ziehen. Nur wenn man dies verhindere, könne Wien zum Wirtschaftsmotor avancieren, was der ÖVP ein zentrales Anliegen sei, sagte Wölbitsch. Österreich habe eine dynamische Gründerszene und diese gelte es, zu unterstützen und ihnen einen „Heimat zu geben“. Als internationale Vorbilder nannte er etwa die israelische Stadt Tel Aviv, die weltweit als Zentrum für Start-ups gilt sowie Barcelona mit seiner starken Digitalwirtschaft.

Weitere Informationen: ÖVP Wien, Rathausklub, Tel.: 01/4000-81905 (Schluss) gaa

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse