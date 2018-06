ÖH Innsbruck: Lokale Lösung bei Studienbeiträgen für erwerbstätige Studierende

Nach monatelangen Verhandlungen zwischen der ÖH Innsbruck und dem Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck konnten sich nun alle Parteien auf ein Bildungspaket einigen.

Innsbruck (OTS) - Im Zentrum des Bildungspakets stehen die Befreiung von Studienbeiträgen für berufstätige Studierende, die Beibehaltung eines in Zukunft einmaligen fünften Prüfungsantrittes, sowie eine generelle Verbesserung der Prüfungs- und Feedbackkultur der Universität Innsbruck.

Die Aussetzung der Studiengebühren für erwerbstätige Studentinnen und Studenten sei eine “Herzensangelegenheit” gewesen, so ÖH-Vorsitzende Johanna Beer, die schon bei ihrem Amtsantritt angekündigt hatte, einen besonderen Fokus darauf zu legen. Ende letzten Jahres hatte die Regierung beschlossen, §92 UG auslaufen zu lassen und berufstätige Studierende nicht mehr von Studienbeiträgen zu befreien.

“Wer neben dem Studium einer Arbeit nachgehen muss, hat es ohnehin schon schwer genug. Studierende dürfen dadurch keinen Nachteil haben.” Es freue sie, gemeinsam mit dem Rektorat eine lokale Lösung gefunden zu haben, und ein “österreichweites, starkes Zeichen” zu setzen. Voraussetzungen für eine Befreiung von Studiengebühren sind die Leistung von mindestens 16 ECTS pro Studienjahr und ein Verdienst bis zur Mindestlohngrenze. Wer diese zwei Voraussetzungen erfülle, könne rückwirkend den Erlass des Studienbeitrags bei der Universität beantragen, so Beer.

Weitere Punkte des Bildungspakets betreffen die Prüfungs- und Feedbackkultur der Leopold-Franzens-Universität. So soll der fünfte Prüfungsantritt in Zukunft beibehalten, aber nur mehr einmalig genutzt werden können. Des Weiteren wird sich die ÖH in Zusammenarbeit mit dem Senat an einer Förderung von gezieltem Feedback der Studierenden widmen, um eine kontinuierliche Verbesserung des Studiums an der Universität Innsbruck gewährleisten zu können.

