„InterMezzo Konzert VII“ im Bezirksmuseum Josefstadt

Wien (OTS/RK) - Das „Musische Zentrum Wien“ (8., Zeltgasse 7), eine Einrichtung des „Vereins Wiener Jugendzentren“, organisiert den bunten Musik-Abend „InterMezzo Konzert No VII“ am Mittwoch, 20. Juni, im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Mehrere Jugend-Ensembles aus dem „Musischen Zentrum Wien“ und ein Kinder-Chor aus der Volksschule Zeltgasse erfreuen das Publikum mit akkurat einstudierten künstlerischen Darbietungen. Beginn: 18.30 Uhr. Martin Taubert-Witz agiert als musikalischer Leiter. Der Eintritt ist kostenlos. Auskunft: Telefon 408 32 50 („Musisches Zentrum Wien“). Den Zuschauerinnen und Zuschauern wird ein ganz besonderer Kunstgenuss in Aussicht gestellt: „Ein musikalischer Kultur-Trip“:

‚INTERnational – INTERgenerationell – INTERessant – INTERMEZZO‘.

Junge Menschen tanzen eine Tarantella („Ragazzi musicali“) und der „Canta-Chor“ präsentiert seufzend „ein kleines ungarisches Drama“. Ein Blockflöten-Quartett will den Schmetterling fangen („FlaUTOPIE“). „Brittens Eindruck des Schweizer Uhrwerks“ wird hernach dargeboten. Instrumental-Formationen aller Art stellen an diesem Abend ihr beträchtliches Können unter Beweis und das Programm-Finale ist ein „Großes gemeinsames Singen“. Regelmäßig ist das Josefstädter Bezirksmuseum der Schauplatz kurzweiliger Veranstaltungen. Umfassende Informationen dazu: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin:

Maria Ettl). Zuschriften an das Museum via E-Mail:

bm1080@bezirksmuseum.at.

