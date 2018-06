Musikschulfest in Grafenegg

LH Mikl-Leitner: Qualität im Musikschulwesen so hoch wie nie zuvor

St. Pölten (OTS/NLK) - „Gestalten, verändern und bewegen geht nur im Miteinander – mit allen, die gute Ideen haben und kreativ sind. Dafür ist die Ausbildung an unseren Musikschulen eine hervorragende Basis“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Sonntag in Grafenegg, wo im Zuge eines Familientages auch ein Musikschulfest anlässlich des Jubiläums 60 Jahre Management für Musikschulen in Niederösterreich gefeiert wurde. Dabei brachten Musikschüler aus ganz Niederösterreich den ganzen Tag über das gesamte Schloss- und Parkareal zum Klingen. Zu hören gab es dabei neben einem Familienkonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich u. a. zum Abschluss auch „Ein musikalisches Fest“ mit Preisträgern von „prima la musica“ aus Niederösterreich.

„In den vergangenen sechs Jahrzehnten hat sich das Musikschulwesen in Niederösterreich zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt, die Qualität ist so hoch wie nie zuvor“, betonte dabei die Landeshauptfrau. „Die rund 60.000 Schülerinnen und Schüler, die von 2.300 tollen Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, sind eine hervorragende Visitenkarte für unser Musikschulmanagement. Was alles an Talenten in den Musikschülern steckt, zeigen uns heute die ‚prima la musica‘ Preisträger“, so Mikl-Leitner.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse