willhaben Most-Wanted: So zockt Österreich

Monatlich mehr als 1 Millionen Suchanfragen zu Games & Konsolen: FIFA am Thron, Nintendo Switch beliebt, VR im Trend

Wien (OTS) - Vergangene Woche stieg in Los Angeles mit der Computerspiel-Messe „Electronic Entertainment Expo“, kurz E3, eines der ganz großen Highlights der internationalen Gaming-Szene. willhaben hat die Kult-Messe zum Anlass genommen, einen Blick auf die heimische Szene zu werfen: Wie zockt Österreich? Welche Spiele liegen im Trend, welche Konsolen werden am häufigsten gesucht und was sind die heimlichen All-Stars? Österreichs digitaler Marktplatz hat auch die Suchanfragen im Bereich Gaming analysiert: Alleine im vergangenen Mai, wurden deutlich mehr als 1 Millionen Suchanfragen rund um Games und Konsolen registriert!

Game-Charts: Die beliebtesten Games der Österreicher auf willhaben

Pünktlich zur Weltmeisterschaft in Russland festigt „FIFA 18“ seinen Thron. Anderes Genre, ähnlicher Kult: Bereits seit 2013 ist das Interesse an GTA V ungebrochen. Mit „Call of Duty WWII“ findet sich auch ein Shooter unter den TOP 3. Interessant: Mit „Zelda“, „Mario Kart 8“ (beide Nintendo Switch) und „Horizon Zero Dawn“ (PS4) finden sich gleich drei Titel unter den zehn beliebtesten Games, die es exklusiv für nur eine Konsole gibt.

1. FIFA 18 (alle Konsolen)

2. GTA V (Xbox, PS)

3. Call of Duty WWII (PS4, Xbox One)

4. Zelda: Breath of the Wild (Switch)

5. Monster Hunter World (PS4, Xbox One)

6. Minecraft (alle Konsolen)

7. Assassins Creed Origins (PS4, Xbox One)

8. Far Cry 5 (PS4, Xbox One)

9. Mario Kart 8 (Switch)

10. Horizon Zero Dawn (PS4 only)



Most-Wanted: Das sind die beliebtesten Konsolen auf willhaben

Der globale Erfolg von Sonys PS4 (+60 Millionen verkaufte Konsolen weltweit seit Verkaufsstart) zeigt sich auch in der Nachfrage am digitalen Marktplatz. Das Duell um Platz 2 entscheidet überraschend Nintendo für sich, die seit Jahresbeginn mit ihrer Hybrid-Konsole „Switch“ an der „Xbox One“ von Microsoft vorbeiziehen konnten.

PS4 Nintendo Switch Xbox One PS3 Wii U

Portable King: Nintendo Switch

Die gefragteste Portable Konsole unter den willhaben-Usern war hingegen mit deutlichem Abstand die Nintendo Switch, die andere Klassiker wie die PSP, Nintendo 3DS aber auch den Evergreen Gameboy auf die Plätze verwies.

Nintendo Switch Playstation Portable Nintendo 3DS Gameboy Playstation Vita

