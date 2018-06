Preisüberreichung des NÖ Fotomarathons in Grafenegg

LH Mikl-Leitner: Sensationelle Bilder, die die Welt der Musik und der Fotografie vereinen

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit ihrem Dank an die NÖ Kreativakademie, das Museumsmanagement und vor allem die jungen Künstler für ihre „sensationellen Bilder, die auf hervorragende Weise die Welt der Musik und die Welt der Fotografie vereinen“, begann Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Sonntag die Preisüberreichung des NÖ Fotomarathons 2018, die im Rahmen des Familientages in Grafenegg stattfand.

Der 4. NÖ Fotomarathon hatte in Kooperation mit dem Musikschulmanagement am 4. Mai, dem „Tag der Musikschulen“, stattgefunden. Alle Teilnehmer hatten dafür eine Themenliste erhalten, die landesweit vom Wort in das Bild zu übersetzen war. Insgesamt sind 264 Fotos ins Rennen gegangen, 41 wurden in Grafenegg ausgestellt, 12 davon wurden, unterteilt in die Kategorien 12 bis 19 Jahre bzw. ab 20 Jahren, als Themensieger prämiert.

Noch nie sei dank Handy etc. so viel fotografiert worden wie heute, betonte die Landeshauptfrau: „Im Gegensatz dazu zeigen die prämierten Arbeiten aber, dass bewusst darauf geachtet wurde, worauf der Fokus gerichtet wird, und welche Botschaft vermittelt werden soll“.

