aspern Seestadt bringt Kunst und Kultur in den Freiraum

Wien (OTS/RK) - Die Seestadt wächst und kann sich mit der Unterstützung von Basis.Kultur.Wien am und rund um den 22. Juni 2018 im Rahmen des Wir sind Wien-Festivals von ihrer besten Seite zeigen. Das Festival der Wiener Kunst- und Kulturschaffenden für alle WienerInnen und Freunde der Stadt macht in Wiens größtem Stadtentwicklungsgebiet Station Halt. Die Eigenheiten jedes Grätzels eröffnen hier neue Perspektiven für die KünstlerInnen und das Publikum. Ganz nach dem Motto der Seestadt spielen die Freiräume einer Stadt eine wichtige Rolle. Ob Parkanlagen, Plätze, Höfe oder noch unbebaute Areale für Zwischennutzungen - viele Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt.

Von Oper bis zur Vernissage

KlassikliebhaberInnen können sich am 22. Juni 2018 auf Don Giovanni am Hannah-Arendt-Platz freuen. Von 19:00 bis 22:00 gerät Don Giovanni hier durch seine Liebensabenteuer in größte Schwierigkeiten. Daniel Raschinsky gibt mit dem Oper-rund-um Ensemble Mozarts Frauenhelden.

Parallel dazu entsteht im Rahmen der Seestadt <discotheque> aus einer musikalischen Interaktion eine Ode: Das seelab begibt sich als Plattform für Medienkunst auf die Suche nach den Lieblings-Musikstücken der SeestädterInnen, tritt in Interaktion mit den BewohnerInnen. Die Komposition wird bis 21:30 in ausgewählten Höfen der Seestadt vorgeführt. Um 19:00 und um 19:30 wird am Treffpunkt an der U2-Station „Seestadt“ ein Plan mit den Konzertorten verteilt.

Der Musiker Mauricio Curcio und der Bildhauer Fabio Sciortino verwandeln das Flederhaus am Nordufer des Sees in der Seestadt in einen MUSIKTURM (U2-Station „Seestadt“, Ausgang Seestadt Promenade). Eine Windharfe spielt Melodien des Windes und das TUBOFONO, zugleich Musikinstrument und Skulptur, kann von BesucherInnen gemeinsam mit dem Künstler gespielt werden. Interessierte werden zwischen 16:00 und 18:00 durch das Flederhaus geführt.

Auch das Kunstprojekt notgalerie beteiligt sich am Festival. Studierende aus zwei Klassen der Universität für Angewandte Kunst Wien zeigen nachmittags ab 14:00 Uhr ortsbezogene Installationen rund um die Notgalerie nahe der U2-Station „Aspern Nord“. Dazu wird direkt nebenan, am WM-Public-Viewing-Großbildschirm an den spielfreien Sommerkino-Tagen ab 19.30 Uhr eine Vorfilmreihe gezeigt. Die notgalerie per se ist eine ehemalige Holzkirche, welche 1946 als „Notkirche“ errichtet wurde. Der Wiener Künstler Reinhold Zisser funktionierte das Objekt 2015 zur notgalerie um und baute diese als Gesamtinstallation im derzeit noch unbebauten Norden der Seestadt wieder auf.

Rund um das Festival

Ebenfalls von Basis.Kultur.Wien unterstützt wird das SHIFT-Projekt des Österreichischen Filmmuseums „Am Rand: Die Stadt.“ In seiner Außenstelle Seestadt vor Ort startet das Filmmuseum eine Sammelaktion unter dem Motto „Wien in privaten Filmen“: Amateurfilme, die Wien buchstäblich/sinnbildlich am/vom Rand abbilden, können hier abgegeben und angeschaut werden. Im unsichtbaren Wanderkino laufen zu jeder vollen und halben Stunde Programme von 22. Juni bis 6. Juli 2018, jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 17:00 bis 21:00 Uhr, in der Sonnenallee 26.

Schon am Vorabend (21. Juli 2018) liest David Schalko im Rahmen der Mondscheinlesung im Seepark ab 20:30 Uhr unter freiem Himmel. Die Buchhandlung des Jahres 2018, die Seeseiten, lädt in Kooperation mit der VHS-Donaustadt wieder zur Mondscheinlesung im Seepark. Am Tag danach (23. Juni 2018) stehen beim KASPER Kinderkunstfestival von 10:00 bis 20:00 Uhr am Hannah-Arendt-Platz und am See die jungen SeestädterInnen und Gäste im Mittelpunkt. Und im September geht es mit STATIONS OF SEESTADT - einem Stationentheater von Vanessa Payer und Anselm Lipgens - munter weiter.

Es empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Am schnellsten geht es direkt mit der U2. AutofahrerInnen können in der Seestadt ihr Kfz am besten in Sammelgaragen abstellen.

