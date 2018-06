Österreichische Vorsorgekassen erneut mit Gold und Silber für ihre nachhaltige Veranlagung von der ÖGUT ausgezeichnet.

Erstmalige Gold-Prämierung der Niederösterreichischen Vorsorgekasse.

Wien (OTS) - Die diesjährige Prüfung und Auszeichnung der betrieblichen Vorsorgekassen und Pensionskassen durch die ÖGUT zeigte erneut das vorbildliche Engagement der Kassen zum Thema Nachhaltigkeit. Diese leisten einen wertvollen Beitrag, um die Ziele des EU-Aktionsplans „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ zu erreichen und Kapitalflüsse auf nachhaltige Investitionen umzulenken.

Die betrieblichen Vorsorgekassen haben ihre Vorreiterrolle als nachhaltige Investoren auch im vergangenen Jahr weiter ausgebaut. Sie sind mit mehr als EUR 10 Mrd. die wichtigsten institutionellen Anleger nachhaltiger Assets in Österreich, wie der kürzlich veröffentlichte Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018. Deutschland, Österreich und die Schweiz zum wiederholten Mal bestätigt.

„Die Vorreiterrolle der Vorsorgekassen – auch im internationalen Vergleich – wurde kürzlich in der neuesten Marktstudie des FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen bestätigt, was mich besonders freut“, meint Monika Auer, Generalsekretärin der ÖGUT. „Wir überprüfen die Veranlagung der Vorsorgekassen nach ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien schon seit mittlerweile 15 Jahren. Nun würden wir uns auch über Zuwachs und größeres Interesse seitens der Pensionskassen oder Versicherungen freuen“, so die Generalsekretärin weiter.

Gerade in diesem Punkt ist durchaus Optimismus angebracht, schließlich liegt seit März dieses Jahres der EU-Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ mit einem 10-Punkte-Maßnahmenprogramm vor. In diesem Aktionsplan beschäftigt sich die EU-Kommission u.a. mit den Investorenpflichten. „Der Vorschlag zielt darauf ab, institutionelle Anleger ausdrücklich anzuhalten, Nachhaltigkeitsaspekte in den Entscheidungsprozess für Investitionen einzubeziehen und dies transparent zu machen“, so Susanne Hasenhüttl, Leiterin der Nachhaltigkeitszertifizierung der ÖGUT.

Vorsorgekassen und Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Nachhaltigkeitszertifizierung der betrieblichen Vorsorgekassen und Pensionskassen prüft die ÖGUT, nach welchen Grundsätzen und Kriterien veranlagt wird und ob die Veranlagung im Berichtszeitraum tatsächlich nachhaltig ausgerichtet war. Dies umfasst auch die Analyse der Transparenz und Kommunikation des Nachhaltigkeitsengagements. Schließlich spielen für die Zertifizierung auch betriebsökologische Aspekte des Unternehmens, der Umgang mit MitarbeiterInnen und Corporate Citizenship eine wichtige Rolle. Die Nachhaltigkeitsprüfung der betrieblichen Vorsorge- und Pensionskassen ist freiwillig und wird von der ÖGUT in Kooperation mit einer ExpertInnenjury seit 2004 durchgeführt.

Ergebnisse der Zertifizierung 2017

Für das Berichtsjahr 2017 verleiht die ÖGUT „Gold“ an die BONUS Vorsorgekasse, die fair-finance, die VALIDA Plus, an die VBV–Vorsorgekasse und – NEU – an die Niederösterreichische Vorsorgekasse. Die Allianz Vorsorgekasse, die APK Vorsorgekasse sowie die BUAK Betriebliche Vorsorgekasse wurden mit Silber ausgezeichnet. Die einzige Pensionskasse, die sich bereits seit Beginn prüfen lässt, die VRG 1 (Veranlagungs- und Risikogemeinschaft) der BONUS Pensionskassen AG, erhielt die Auszeichnung in Bronze.

Weitere Informationen finden Sie auf der ÖGUT-Website unter https://www.oegut.at/de/projekte/investment/nh-pruefung-mvk.php sowie auf http://www.gruenesgeld.at.

Maga. Susanne Hasenhüttl, ÖGUT, Tel.: +43/1/315 63 93 20, E: susanne.hasenhuettl @ oegut.at, www.gruenesgeld.at sowie www.oegut.at