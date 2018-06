FernFH am Podium: 3. Platz beim Staatspreis „Familie & Beruf“

Die Ferdinand Porsche FernFH als einzige Fachhochschule Österreichs im Ranking.

Wiener Neustadt/Wien (OTS) - Die Ferdinand Porsche FernFH wurde beim Staatspreis für „Familie & Beruf“, als einzige österreichische Fachhochschule, ausgezeichnet. In der Kategorie „private Wirtschaftsunternehmen mit 21-100 Mitarbeiter_innen“ konnte der 3. Platz hinter Hubmann Bau GmbH (Steiermark) und Müller Bau GmbH & Co KG (Vorarlberg) errungen werden.

Der Staatspreises „Familie & Beruf“ zeichnet österreichische Unternehmen und Institutionen für besonders herausragende Leistungen im Bereich familienbewusster Personalpolitik in verschiedenen Kategorien aus. Es gab insgesamt 68 Einreichungen aus sieben Bundesländern. Die Ferdinand Porsche FernFH konnte mit Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten an den drei Standorten, Arbeiten von zu Hause, einer speziellen Hunderichtline und der Möglichkeit die Kinder mit ins Büro zu nehmen, was vor allem in der Ferienzeiten relevant wird, die Jury von ihrer familienfreundlichen Ausrichtung überzeugen. Damit erreichte die FernFH den 3. Platz in der Kategorie „private Wirtschaftsunternehmen mit 21-100 Mitarbeiter_innen“ und setzte sich als einzige Fachhochschule gegen die harte Konkurrenz durch.

Mag. (FH) Axel Jungwirth, MEng, AKKM, Geschäftsführer der FernFH ist stolz: „Ich bin sehr stolz auf unsere Fachhochschule und diesen 3. Platz. Es zeigt, dass ein starkes Wachstum in einem Unternehmen nicht im Gegensatz zur Familienfreundlichkeit stehen muss. Das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter_innen steht für mich an oberster Stelle. Da ist es wichtig, dass die Möglichkeit geboten wird Familie, Freizeit und Beruf persönlich in Einklang bringen. Wir bieten nicht nur unseren Studierenden Flexibilität, sondern auch unseren Mitarbeiter_innen.“.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in den Werten der Ferdinand Porsche FernFH fest verankert. Julia Nowotny, BA MA, HR-Verantwortliche an der FernFH, unterstreicht: „Familienfreundlichkeit ist eine Frage der Wertekultur in den Köpfen aller Beteiligten. Wir bieten den FernFH-Mitarbeiter_innen ganzheitliche und sehr individuelle Arbeitslösungen und eröffnen ihnen damit neue Chancen. Das ist verhältnismäßig wenig Aufwand für das Unternehmen, hat aber große Auswirkung auf die Mitarbeiter_innen-Zufriedenheit.“

