Blümel: Große Trauer um Prof. Thomas Chorherr

Mit Thomas Chorherr hat ein großer Journalist diese Welt verlassen

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Ableben von Prof. Thomas Chorherr zeigte sich heute Medienminister Gernot Blümel. Der langjährige Chefredakteur und Herausgeber der Tageszeitung „Die Presse“ verstarb heute in Wien im 86. Lebensjahr.

„Thomas Chorherr war mehr als 60 Jahre Journalist mit Leib und Seele und er hat diesen Beruf oder viel mehr diese Berufung auch bis zuletzt ausüben können. Wie der Titel seiner 2015 erschienen Autobiographie so trefflich formuliert ist er „dabei gewesen“. Als Doyen der Journalisten hat er unsere Medienlandschaft maßgeblich geprägt“, so der Bundesminister und ÖVP Wien-Chef.

„Mit Thomas Chorherr hat ein großer Journlist diese Welt verlassen. Seine spitze Feder, sein wacher Geist, seine messerscharfe Analyse werden unvergessen bleiben. Wir verabschieden und verneigen uns und sind in unseren Gedanken in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Freunden, denen unser tief empfundenes Mitgefühl gilt“, so Blümel abschließend.​





