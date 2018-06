4. Campus-Ball Krems erneut mit großem Andrang

Zum vierten Mal war der Campus-Ball Krems ein Erfolg für Bildung und Wissenschaft und das kulturelle Highlight in der Wachau

Krems an der Donau/Niederösterreich (OTS) - (17.06.2018): Am Samstag, den 16. Juni 2018 wurde das Studien- und Forschungsareal des Campus Krems wieder zur Kulisse für einen der schönsten Sommerbälle Österreichs. Als gemeinsame Veranstaltung von Donau-Universität Krems, IMC Fachhochschule Krems und Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften erlebte der vierte Campus-Ball großen Zuspruch durch ein prominentes Publikum.

Begrüßt wurden die Ballgäste vom Präsidenten des Nationalrats, Mag. Wolfgang Sobotka gemeinsam mit den GastgeberInnen der drei Hochschulen am Campus Krems. „Ich freue mich wieder den Campus – Ball in Krems besuchen zu können. Krems ist eine wunderschöne und geschichtsträchtige Universitätsstadt und ein wichtiger Bildungs-Hot-Spot in Niederösterreich. Bildungseinrichtungen wie der Campus Krems sind wichtig um die Zukunft innovativ und nachhaltig gestalten zu können“, so Präsident des Nationalrats Mag. Wolfgang Sobotka.

Landesrat Martin Eichtinger, der stellvertretend für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach, hob die Bedeutung des Campus Krems als Wissenschafts- und Forschungsstandort von internationalem Format hervor. "Mit der Donau-Universität Krems haben wir ein Zentrum der Wissenschaft errichtet, das national, aber auch international anerkannt und wertgeschätzt wird. Der Campus steht symbolisch für die wissenschaftliche Entwicklung Niederösterreichs in internationaler Hinsicht", sagt Landesrat Eichtinger. Auch der Bürgermeister der Stadt Krems Dr. Reinhard Resch hob die Bedeutung des Balles hervor. Er, sowie Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übernahmen den Ehrenschutz für den Campus Ball Krems.

Mit klassischer Tanzmusik im Ballsaal, jazzigen Klängen in der NÖ Science Lounge und modernen Rhythmen im Clubbing Bereich bot der Ball Unterhaltung für jeden Musikgeschmack. Das weitläufige Open-Air Areal des Campus Krems gab dem Ball ein besonderes Flair und lud ein, bei einem Glas Wein im Freien zu entspannen. Die laue Sommernacht des 16. Juni erlaubte entspanntes Spazieren an der Ball-Promenade, entlang der zahlreichen Bars und Live-Acts.

Eröffnung und Show-Acts

Eröffnet wurde der Ball mit der spektakulären Leuchtjonglage von eventbühne.at. Die CHORyphäen und das Tanzorchester Black&White zogen die Ballgäste mit Ihrem James-Bond-Medley in Bann und unter dem Titel „Disco Inferno“ zeigte ebenfalls eventbühne.at eine schillernde 70er Gesangs- und Tanzeinlage. Bereits zur Tradition gehörte die mitternächtliche Publikums-Quadrille. Auch 2018 zählte die NÖ Science Lounge zu den Höhepunkten im Programm des Campus-Ball Krems. Die Ballgäste konnten zur Musik des Ensembles JazzBus featuring Eva Hag entspannen und sich begeistern lassen.

„Das Besondere am Campus-Ball Krems ist die Zusammenarbeit der drei Campus Institutionen und der spezielle Gäste-Mix. Es sind nicht nur unsere Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung vertreten, sondern auch unsere lokalen Partner, die Kremserinnen und Kremser, die Studierenden, Lehrenden und Alumni“, betont Mag.ª Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC Fachhochschule Krems. Dieses Jahr fand im Rahmen des Campus-Balls auch das große AbsolventInnentreffen der IMC Fachhochschule Krems statt. Über 200 IMC Alumni feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Campus-Ball Krems: Fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens

Den diesjährigen Campus-Ball besuchten rund 1600 Gäste aus Bildung, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur. „Der Campus-Ball Krems ist zu einem sommerlichen Glanzlicht unter Österreichs Bällen geworden und mittlerweile fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders für Niederösterreich, Wien und darüber hinaus. Er bietet die Gelegenheit, Wissenschaft, Bildung und Region in einem ganz besonderen Ambiente miteinander zu verknüpfen und in Kontakt mit den AbsolventInnen der Universität für Weiterbildung zu bleiben.“, sagt Mag. Friedrich Faulhammer, Rektor der Donau-Universität Krems.

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mallinger, Rektor der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, unterstreicht die Wichtigkeit des Zusammentreffens von lokalen und internationalen Persönlichkeiten: „Im vierten Jahr seines Bestehens ist der Campus-Ball bereits eine Institution weit über die Grenzen der Region und der Wissenschaft hinaus. Er ist eine großartige Plattform für Studierende, WissenschafterInnen, Wirtschaft und Politik zum Austausch abseits der Hörsäle und Forschungslabors. Dass auch die Bevölkerung unser Angebot an diesem Abend so gerne annimmt und mit uns feiert, freut uns als Universität besonders.“

Bildung und Forschung in NÖ: Bewusstsein schaffen und Dialog fördern

Das Land Niederösterreich war auch 2018 wieder Partner der Institutionen des Campus Krems in der Durchführung des Balls. Beim Empfang in der NÖ Science Lounge wurden rauchende „NÖ Cocktails“ serviert. Präsentiert wurden diese durch das Science Center Netzwerk Science Pool.

Fotos zum vierten Campus-Ball Krems unter http://www.campusball.at/

