Wien-Meidling: Sicherstellung von rund 80 Waffen

Wien (OTS) - Am 16. Juni 2018 gegen 23:15 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling in den Bereich des Altmannsdorfer Angers gerufen. Laut einer Passantin, hätte ein Mann dreimal aus einem Fenster geschossen. Die Beamten konnten die Wohnung lokalisieren. Mit Unterstützung der WEGA wurde die Wohnungstüre geöffnet und ein 40-jähriger Mann in der Wohnung angehalten. In der Wohnung fanden die Beamten etliche Waffen, darunter auch Kriegsmaterial vor. Nach einer ersten Begutachtung durch ein sprengstoffkundiges Organ (SKO), wurden zwei Granaten und eine Hülse sichergestellt und sicher abtransportiert. Die Polizisten stellten zudem rund 80 Hieb- und Stichwaffen sowie Druckluft- und Gasdruckwaffen sicher. Der Mann zeigte sich hinsichtlich der Schüsse nicht geständig und wurde angezeigt. Bis zur Sicherung des Kriegsmaterials war die Breitenfurter Straße im Einsatzbereich gesperrt.

