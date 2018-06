Wien-Fünfhaus: Festnahme nach Kfz-Einbruch

Wien (OTS) - Am 16. Juni 2018 gegen 05:15 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus in die Diefenbachgasse wegen einer gefährlichen Drohung mit einem Messer gerufen. Ein 25-jähriger Mann dürfte einen 34-Jährigen bei einem Kfz-Einbruch beobachtet haben. Als der Tatverdächtige auf den Zeugen aufmerksam wurde, dürfte er den Mann mit einem Messer bedroht haben. Den Polizisten gelang es den 34-Jährigen festzunehmen und zudem zwei aufgebrochene Fahrzeuge wahrzunehmen. Ein Schlitzschraubenzieher konnte ebenfalls sichergestellt werden. In der Vernehmung zeigte dich der Tatverdächtige nicht geständig. Der Mann wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

