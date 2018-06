Der beste Weg zum 35-jährigen Jubiläumsinselfest

Die wichtigsten An- und Abreisetipps der ÖBB und Wiener Linien zum 35. Donauinselfest der SPÖ Wien, von 22. bis 24. Juni 2018, auf einen Blick.

In nur fünf Tagen ist es soweit und Europas größtes Open-Air-Festival geht über seine elf Bühnen und 18 Themeninseln. Auch heuer werden wieder tausende BesucherInnen zum 35-jährigen Jubiläum des Donauinselfests der SPÖ Wien, von 22. bis 24. Juni 2018, erwartet. Verdichtete Intervalle der der ÖBB und Wiener Linien am Festivalwochenende tragen zur Verteilung des BesucherInnenstroms bei und ermöglichen eine sichere, bequeme und umweltfreundliche An- und Abreise zur Veranstaltung.

„Die Mobilität unserer BesucherInnen ist uns als VeranstalterInnen ein großes Anliegen. Dank der guten Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, der verdichteten Intervalle und dem verstärkten Einsatz der ÖBB und Wiener Linien können wir eine einfache und sichere An- und Abreise auf die Wiener Donauinsel gewährleisten“, erklärt Donauinselfest-Projektleiter und pro event-Geschäftsführer Thomas Waldner.





Mit den Öffis aufs Donauinselfest

Um die FestivalbesucherInnen sicher und komfortabel auf die Wiener Donauinsel und wieder retour zu bringen, verstärken die Wiener Linien zahlreiche Bus-, Bim- und U-Bahn-Linien. Die Linien U1 und U6 fahren bis spätnachts verstärkt in kurzen Intervallen. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag werden auch die Betriebszeiten vieler Straßenbahn- und Buslinien, wie zum Beispiel 25, 26 und 31 verlängert. Sonntagabend gilt normaler Betriebsschluss; nur die Linien 26, 31 und 29A sind länger im Einsatz. Eine rechtzeitige Heimreise wird daher empfohlen.

Weitere Informationen auf https://www.wienerlinien.at





Mit den ÖBB railaxed aufs Donauinselfest

Mit dem ÖBB Railjet kommen die BesucherInnen aus den Bundesländern nicht nur schnell, sondern stau- und stressfrei zum Wiener Hauptbahnhof. Aus Salzburg und Linz geht es zweimal pro Stunde und aus Graz einmal pro Stunde nach Wien. Im Großraum Wien fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag zahlreiche ÖBB-Züge. Im Nahverkehr sind rund 100 zusätzliche Züge mit mehr als 33.000 zusätzlichen Sitzplätzen im Einsatz. Nahezu alle S-Bahnen fahren in den Nachtstunden als Doppelgarnitur und bringen FestivalbesucherInnen in nur 15 Minuten auf die Wiener Donauinsel.

Weitere Informationen auf http://www.railaxed.at/festivalsommer

Behindertenparkplätze

In unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände stehen bewachte Behindertenparkplätze bei der U6 Station „Neue Donau“ zur Verfügung.

Auto

Die VeranstalterInnen raten von einer Anreise mit dem Auto ab, da unmittelbar am Festivalgelände keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

Mit dem Fahrrad aufs Donauinselfest

Wer lieber sportlich anreist, kann sein Fahrrad an den dafür vorgesehenen Fahrradabstellplätzen außerhalb des Festivalgeländes im Bereich Handelskai (mobile Fahrradständer der MA48) und bei der Reichsbrücke abstellen. Auf dem Festivalgelände sind Fahrräder aufgrund der großen BesucherInnenströme nicht erlaubt. Wir bitten um Verständnis, dass widrig abgestellte Fahrräder entfernt werden müssen.

Donauinselfest 2018

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 22. bis 24. Juni 2018 wird es ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm bieten. Die Besucherinnen und Besucher erwarten über 600 Stunden Programm auf elf Bühnen und 18 Themeninseln. Das Donauinselfest ist seit 35 Jahren eine kulturelle Visitenkarte für das pulsierende, weltoffene und zukunftsorientierte Wien.



