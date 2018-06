ORF SPORT + mit den Highlights von der Beachvolleyball-World-Tour in Baden

Am 18. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 18. Juni, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Volvo Ocean Race 2017/18 (Etappe 8 Itajai – Newport) um 19.00 Uhr, vom Austrian International Open 2018 im Cheerleading um 19.30 Uhr, vom Coca-Cola-Cup-Bundesfinale 2018 um 19.45 Uhr und von der Beachvolleyball-World-Tour in Baden um 20.00 Uhr sowie „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF – um 22.45 Uhr.

Das Beachvolleyball-Turnier in Baden hat heuer erstmals den Sprung in die World Tour geschafft. Damit ist garantiert, dass sich neben den ÖVV-Stars, angeführt von den Vizeweltmeistern Clemens Doppler und Alex Horst, von 13. bis 17. Juni die gesamte Beach-Elite in Baden treffen wird.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 26 ist zu sehen: 1948 Reiten – Österreichisches Traber-Derby in Wien, 1948 Judo – Akademische Meisterschaften in Wien, 1956 Ski alpin – Österreichische Meisterschaften, 1957 Fußball-Gerö Cup Österreich – Schweiz, 1961 Kanu – Slalombewerbe in Kärnten auf der Lieser, 1961 Gewichtheben – WM in Wien, 1964 Fußball-Meisterschaftsspiel Wacker Innsbruck – Admira Wien, 1967 Radsport – Österreich-Rundfahrt.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 15. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

