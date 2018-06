„ORF III Themenmontag“ über Wiener Gemüt und Wiener Schmäh: „Der Donauinsel-Check“ und „Kottan – Ein Kieberer aus Wien“

Außerdem: Auftakt „ORF III Künstlergespräche“ mit Peter Matic, Grundsatzrede Van der Bellen live ab 10.30 Uhr in „ORF III aktuell“

Wien (OTS) - Anlässlich des bevorstehenden 35. Donauinselfests (22. bis 24. Juni; Details zu den Übertragungen unter presse.orf.at) steht im „ORF III Themenmontag“ am 18. Juni 2018 „Der Donauinsel-Check“ auf dem Programm, der sich mit dem größten Naherholungsgebiet der Bundeshauptstadt befasst. Bereits am Vormittag bringt „ORF III aktuell“ ab 10.30 Uhr aus dem Haus der Europäischen Union die Grundsatzrede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum EU-Ratsvorsitz Österreichs ab 1. Juli. Die Rede steht unter dem Titel „Europa – was sonst?“ – im Studio analysiert Roland Adrowitzer im Gespräch mit Ingrid Thurnher.

Im Vorabend starten um 19.45 Uhr im Rahmen von „Kultur Heute“ die „ORF III Künstlergespräche“, die auch heuer wieder Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher mit insgesamt 14 Künstler/innen in der malerischen Kulisse von Schloss Grafenegg führen. Den Auftakt macht Burgschauspieler Peter Matic. Im Interview mit Ani Gülgün-Mayr erzählt er von seiner Kindheit in der Zeit des Nationalsozialismus und von seiner Mutter, die so gar nicht einverstanden war, als der Sohn beschloss Schauspieler zu werden. Außerdem erklärt er seine Aversion gegenüber Synchronisierungen und das obwohl er selbst als Synchronstimme von Oscarpreisträger Ben Kingsley in deutschsprachigen Versionen berühmt ist.

„Der Donauinsel-Check“, eine ORF-Neuproduktion von Paul Peraus, eröffnet dann den „ORF III Themenmontag“. Nicht nur die kultigen Donauinsulaner wie u. a. freiheitsliebende FKK-Besucher zieht es auf die beliebte Erholungsmeile der Wiener/innen – auch für andere Geschmäcker hat die Donauinsel einiges zu bieten. Der Film geht den unterschiedlichen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten nach und zeigt welche Neuerungen man sich etwa durch den Umbau der Copa Kagrana erwarten darf. Eine weitere Besonderheit des „Donauinsel-Checks“: er findet intermedial statt und ist Teil des zehnteiligen ORF-III-„Österreich-Check“, der online unter http://www.oesterreich-check.at zu finden ist. Dort steht u. a. eine interaktive Karte der Donauinsel zur Verfügung, Userinnen und User können sich aber auch über weitere getestete Themengebiete informieren oder bei Umfragen abstimmen.

Anschließend präsentiert der „ORF III Themenmontag“ die Produktion „Kottan – Ein Kieberer aus Wien“ (21.05 Uhr) von Bianca Braun, die ebenfalls dem Wiener Gemüt nachspürt. „Kottan ermittelt“ ist Kult – wie keine andere Serie steht sie für das österreichische Lebensgefühl der 1970er Jahre. Die ORF-III-Doku versammelt Mitwirkende wie Chris Lohner, Franz Buchrieser, Bibiana Zeller und Franz Suhrada sowie Regisseur Peter Patzak zu einer gemeinsamen Rückschau auf die Highlights der Serie. Der Kriminalist Max Edelbacher erklärt außerdem, wie weit Kottan die damalige Wiener Polizeiwirklichkeit abgebildet hat. Anschließend ist die „Kottan ermittelt“-Folge „Drohbriefe“ (21.55 Uhr) zu sehen. Darin erhält eine alte Frau Drohbriefe. Was zuerst wie eine alltägliche Situation aussieht, beginnt sich zuzuspitzen, als plötzlich ein Mord passiert. Im Dunstkreis einer Schrebergartensiedlung sehen sich Kottan (Franz Buchrieser) und sein Team einer Wand von Feindseligkeiten gegenüber, die sie nur schwer durchbrechen können.

Wiener Schmäh verspricht abschließend auch das „Sommerkabarett“ (23.25 Uhr). Lukas Resetarits stellt in seinem Programm „Zeit“ essentielle Fragen wie: Was ist Zeit? Warum vergeht die Zeit? Ist die Wahrheit wirklich eine Tochter der Zeit? Was dabei herauskommt, ist eine bewährte Mischung aus Persönlichem, Politischem, aus kritischem Rückblick und pointierter Vorschau.

