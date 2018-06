FPÖ-Walter Rosenkranz: Weiterer Appell an die SPÖ Ausschussbegutachtung der Arbeitszeitflexibilisierung zu ermöglichen

8 Stunden Regelarbeitszeit bleibt – Flexibilisierung im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern

Wien (OTS) - „Weil SPÖ und Gewerkschaft keine inhaltlichen Argumente haben, verunsichern sie mit der Verbreitung von bewussten Unwahrheiten die österreichische Bevölkerung. Dieses Verhalten ist schäbig und unwürdig. Dabei vergessen die Sozialisten immer wieder, dass sich der Regierungsantrag in wesentlichen Bereichen am Plan A vom damaligen Bundeskanzler Kern und – sogar in abgeschwächter Form – an der Sozialpartnereinigung von 2017 orientiert“, so FPÖ-Klubobmann Dr. Walter Rosenkranz zur heutigen Polemik von Kern, Katzian und Co. Der freiheitliche Klubobmann erneuert seinen Appell an die sozialdemokratischen Klubobmänner Kern und Schieder, endlich die Blockade der Ausschussbegutachtung der Arbeitszeitflexibilisierung zu beenden. „Eine Begutachtung zu fordern und dann diese zu verhindern ist typisch Kern. 95% Inszenierung, wenig echte Arbeit“, so Rosenkranz bedauernd.

Rosenkranz wies darauf hin, dass die 8-Stunden-Regelarbeitszeit in vollem Umfang bestehen bleibe. Die Möglichkeit der Mehrarbeit in Spitzenzeiten, wie sie schon jetzt möglich ist, bleibe die Ausnahme und werde flexibel gestaltet, etwa durch höheren Verdienst oder die 4-Tage-Woche. „Wir haben uns bewusst für ein flexibles, familienfreundliches Modell entschieden, dass mehr aufeinanderfolgende Freizeit ermöglicht. Das bedeutet, dass diese Flexibilisierung sowohl im Interesse der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber ist“, so Rosenkranz.

Kritik übte Rosenkranz an der billigen Polemik des ÖGB. „Der ÖGB beweist einmal mehr, dass er nur mehr als Vorfeldorganisation der immer schwächer werdenden SPÖ agiert und billige rote Lügenpropaganda trommelt.“

