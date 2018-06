FPÖ-Hafenecker: Samstägliche SPÖ-Pressekonferenz beweist Absurdität der roten Lügenpropaganda

Wien (OTS) - „Die samstägliche SPÖ-Pressekonferenz beweist die Absurdität der roten Lügenpropaganda zur Arbeitszeitflexibilisierung. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Kern, Kaiser und Doskozil am Wochenende ohne Chauffeure angereist sind und die Pressekonferenz ohne Mitarbeiter durchgeführt wurde. Es ist zu hoffen, dass die betroffenen Arbeitnehmer wenigstens die gesetzlich vorgeschriebenen Zulagen bzw. Zeitausgleich erhalten. Ansonsten können sich diese sehr gerne vertrauensvoll an das Sozialministerium wenden. Einmal mehr zeigt sich aber, die SPÖ hat nichts anderes zu bieten, als mit der bewussten Verbreitung von Unwahrheiten gegen die Regierung zu hetzen und die Österreicherinnen und Österreicher zu verunsichern“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Hafenecker verlangt von Kern „ein Ende der hetzenden Falschmeldungen“ und verweist auf Morddrohungen gegen gewählte FPÖ-Mandatare, denen Hinrichtungen angedroht wurden, wenn sie im Bundesrat Regierungsvorlagen zustimmen. „Eine faire und auch durchaus emotional kantige Diskussion über Inhalte ist das Salz der Demokratie. Aber hier werden alle Grenzen überschritten“, so Hafenecker.

