Dworak/Hundsmüller: Maßnahmenpaket für die Nebenbahnen nach Gutenstein und Puchberg gefordert

Verkehrsachsen sind Lebensadern

St. Pölten (OTS) - „Wenn wir es mit der Absicht ernst meinen, den öffentlichen Verkehr zu stärken, dann müssen wir die Verkehrsmittel auch entsprechend attraktivieren! Daher freut es uns natürlich, dass die SPNÖ-Initiative betreffend eines Maßnahmenpaketes für die Nebenbahnen nach Gutenstein und Puchberg am Schneeberg im Landtag diese Woche auf so große Zustimmung gestoßen ist“, begrüßten Klubobmann LAbg. Reinhard Hundsmüller und LAbg. Rupert Dworak den einhelligen Landtagsbeschluss.

„Diese Bahnverbindungen sind einerseits wichtig für diese herrliche Urlaubsregion aber andererseits auch für den täglichen Verkehr der PendlerInnen und SchülerInnen. Wenn wir erreichen wollen, dass die Menschen nicht quasi dazu gedrängt werden, das Auto zu benutzen, sondern mit der Bahn fahren, müssen wir auch etwas dafür tun. Derzeit sind aber im Bereich rund um Neunkirchen und Wiener Neustadt lediglich zwei von acht Strecken elektrifiziert. Die Dieselloks fahren zudem durch Natura-2000-Gebiete und sind auch noch deutlich teurer im Betrieb als elektrische Lokomotiven“, begründete Dworak die SPNÖ-Initiative. „Außerdem muss es zur besseren Benutzbarkeit der Bahn auch eine Taktverdichtung geben. Vor allem für SchülerInnen und Berufstätige ist das unerlässlich! Darüber hinaus brauchen wird durchgehende, umsteigefreie Züge von und bis nach Wien, wie es sie auf anderen Strecken ja schon gibt“, ergänzte Hundsmüller.

„Der Landtag hat daher einstimmig ein Maßnahmenpaket für die Nebenbahnen nach Gutenstein und Puchberg am Schneeberg gefordert. Darin enthalten sind die Prüfung und Forcierung der Elektrifizierung, die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen in diesem Bereich sowie eine mögliche Taktverdichtung zu den Hauptverkehrszeiten. Damit könnte ein wichtiger Schritt zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in unserer schönen Region gesetzt werden“, so die beiden Mandatare unisono.

