Wien: Durchsetzung eines Europäischen-Haftbefehls

Wien (OTS) - Am 15. Juni 2018 führten Beamte der Bereitschaftseinheit (BE) Schwerpunktkontrollen im Nahbereich des Pratersterns durch. Dabei gelang es den Polizisten, einen 21-jährigen Mann anzuhalten, gegen den ein Europäischer-Haftbefehl aufrecht war. Der Mann wurde wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle in Ungarn gesucht. Die Beamten nahmen den Mann fest. Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at