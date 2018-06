Wien-Innere Stadt: Großeinsatz der Polizei nach Abgängigkeit

Wien (OTS) - Am 15. Juni 2018 gegen 18:00 Uhr meldete eine 41-jährige Frau ihre beiden Kinder (6, 9) abgängig bei der Polizei. Die Familie war im Bereich der Spiegelgasse unterwegs, als plötzlich die beiden Buben weg waren. Die Mutter alarmierte sofort die Polizei und es wurde mit einem Großaufgebot nach den zwei Kindern gesucht. Schließlich meldete sich gegen 22:15 Uhr ein Restaurantbesitzer bei der Polizei und gab an, dass in seinem Lokal zwei minderjährige Buben sitzen und sich das Fußball-Weltmeisterschaftsspiel Portugal gegen Spanien angesehen hätten. Polizisten der Bereitschaftseinheit (BE) konnten die Buben als die gesuchten Kinder wiedererkennen und brachten die beiden Fußballfans wohlbehütet zu der Mutter zurück.

