Wien-Floridsdorf: Festnahme nach Widerstand

Wien (OTS) - Am 15. Juni 2018 gegen 20:45 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf in ein Waldstück in der Nähe der Jedlersdorfer Straße, wegen einer Lärmerregung gerufen. Die Polizisten konnten drei Männer (18, 18, 17) antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen. Im Zuge der Kontrolle verhielten sich die drei Personen aggressiv gegenüber den Beamten und schließlich setzte ein 18-Jähriger einen aktiven Widerstand gegen die Polizisten. Der 18-Jährige wurde wegen eines versuchten Widerstandes und die anderen Beteiligten aufgrund des aggressives Verhaltens festgenommen. Es kam zu keinen Verletzungen.

