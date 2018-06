Wien-Landstraße: Festnahme nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Am 15. Juni 2018 gegen 05:00 Uhr dürfte ein 38-jähriger Mann versucht haben, in eine Wohnung am Rennweg einzubrechen. Als der mutmaßliche Täter das Küchenfenster mit einem Ziegel eingeworfen hatte, wurde die 34-jährige Wohnungsinhaberin wach und stellte den Mann zur Rede. Zwei Zeugen (59, 30), die das klirrende Geräusch wahrnehmen konnten, begaben sich in das Stiegenhaus und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch im Stiegenhaus festnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Polizisten ein weiteres eingeschlagenes Fenster wahrnehmen. In der Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Er gab an, dass er zwar das Fenster der Wohnung eingeschlagen hätte, allerdings nicht einbrechen wollte. Der 38-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

