Frauen-Power zum 35-jährigen Jubiläum des Donauinselfests

Internationale und heimische KünstlerInnen halten die Fahnen für Frauen auf dem diesjährigen Donauinselfest der SPÖ Wien hoch und setzen ein Zeichen für Frauensolidarität.

In wenigen Tagen geht Europas größtes Open-Air-Festival mit freiem Eintritt über seine elf Bühnen und 18 Themeninseln. Die VeranstalterInnen fahren zum 35-jährigen Jubiläum ein wahres Programmfeuerwerk an Musik-, Action-, Sport- und Fun-Highlights mit insgesamt 600 Stunden Programm auf. Das Musik-Line-Up hält dieses Jahr ein bunt gemischtes Potpourri an Ikonen, Newcomerinnen und heimischen Größen der Musikgeschichte, aber ebenso Stars aus dem Ausland, bereit. 2018 liegt der Fokus des Event-Highlights der WienerInnen mit rund 80 Prozent österreichischen Musik-Acts klar auf der Förderung rot-weiß-roter Musikkultur.

„Drei Tage lang schafft das Donauinselfest einen utopischen Raum voller Energie und guter Laune, befüllt mit Klängen und Beats unterschiedlichster Musikrichtungen und einzigartiger Künstlerinnen und Künstler. Gerade in Zeiten, wo Exklusionen, Ausgrenzungen und die Angst vor der Begegnung mit Fremdem den gesellschaftspolitischen Raum verengen, setzt das Donauinselfest ein klares Zeichen für eine offene, vielfältige Gesellschaft und ein respektvolles Miteinander. Als Kulturstadträtin ist es mir eine Freude, Sie auf diese besondere Reise mitzunehmen. Ich lade Sie ein, die nächsten 72 Stunden nicht zu schlafen - denn ich werde es auch nicht tun“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Am Hip-Hop-Freitag auf der radio FM4/Planet.tt Bühne werden Yasmo & die Klangkantine mit Leadsängerin Yasmin Hafed, die auch als einer der interessantesten female MCs gehandelt wird, vor der Hamburger Einzelkämpferin und Rising Star am Hip-Hop-Himmel Haiyti alias Ronja Zschoche auftreten. Den Abschluss macht ein österreichisches Ausnahmetalent; die gefeierte Rapperin Mavi Phoenix auch als Marlene Nader bekannt.

Auf der EUTOPIA DJ/VJ Bühne werden die Newcomerinnen des Trios Love Good Fail rund um die beiden Wienerinnen Maria Tunner, Johanna Prechtl und Johannes Pobitzer für Stimmung sorgen. Danach übernimmt PAENDA: Die in Wien lebende Sängerin, Songwriterin und Producerin mit ihrem unverwechselbaren Sound aus Future Bass, Hip Hop, Trap und fetten Synths versprüht Frauenpower pur. Das elektronische Duo MYNTH rund um die Geschwister Mario und Giovanna Fartacek macht nochmal richtig Lust auf Tanzen.

Auf der Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne rockt die ehemalige Eishockeyspielerin Virigina Ernst. Danach übernimmt Lisa Stansfield, die Ikone des britischen Souls mit mehr als 20 Millionen verkauften Alben, die Bühne. Am Sonntag macht dann die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen, die durch YouTube zum Star wurde, den krönenden Abschluss.

Auf der Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Swing Bühne wird niemand geringerer als die österreichische Sängerin, Moderatorin und Autorin Birgit Denk mit ihrer Band für Furore sorgen. Auch die 16-jährige Rock The Island Contest-Gewinnerin Lisa Mikolaschek wird mit viel Frauen-Power durchstarten, gefolgt von den Schlagerstars Die Mayerin & Band, Petra Frey und Francine Jordi. Im Ö1 Kulturzelt sorgt die extravagante Ankathie Koi mit ihrem Dancepop-Sound für unkonventionelle Klänge mit femininer Note abseits des Mainstreams.

Donauinselfest 2018

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 22. bis 24. Juni 2018 wird es ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm bieten. Die BesucherInnen erwarten über 600 Stunden Programm auf elf Bühnen und 18 Themeninseln. Das Donauinselfest ist seit 35 Jahren eine kulturelle Visitenkarte für das pulsierende, weltoffene und zukunftsorientierte Wien.



