GoverMedia Plus Canada Corp. kündigt Handelspartnerschaft mit einer der größten europäischen Börsen für Kryptowährungen an

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN:A2JF6W) ("GoverMedia" oder das "Unternehmen"), freut sich, bekanntgeben zu können, dass heute seine hundertprozentige Tochtergesellschaft GoverMedia Plus LLC einen kommerziellen Partnerschaftsvertrag mit der EXMO Finance LLP, einer der größten Börsen für Kryptowährungen in Europa mit einem durchschnittlichen 24-Stunden-Handelsvolumen von derzeit über 40 Millionen USD, unterzeichnet hat. Laut CryptoCoinCharts ist die EXMO eine der 15 größten Börsen für Kryptowährungen in der Welt. Diese strategische Partnerschaft stellt den ersten Schritt der zuvor angekündigten Pläne des Unternehmens dar, Dienstleistungen auf der Grundlage von Kryptowährungen und Blockchains zu integrieren sowie den ersten Schritt zu einer breiten strategischen Beziehung mit der EXMO zu machen.

Im Rahmen dieses Partnerschaftsabkommens wird das Unternehmen als Austauschpartner auf der EXMO-Plattform fungieren. Das Unternehmen wird ein Geschäftskonto auf der EXMO-Börse eröffnen und seinen Nutzern die Möglichkeit bieten, über das GoverMedia-Online-Ökosystem durch einen erleichterten Prozess mit Kryptowährungen zu handeln. EXMO und GoverMedia planen, ihre Technologie-Infrastrukturen über eine offene API (Application Programming Interface) zu integrieren. Die Benutzer des Unternehmens werden jederzeit auf ihre Online-Kryptohandelskonten zugreifen können, ohne das GoverMedia-Ökosystem verlassen zu müssen. Benutzer können aktiv mit Kryptowährungen handeln, während sie in der Govermedia-Plattform angemeldet sind. Durch diese strategische Partnerschaft wird GoverMedia eine separate Vereinbarung über eine Gewinnbeteiligung mit der EXMO abschließen. Alle Einnahmen, die durch Kryptohandelsaktivitäten der Benutzer von GoverMedia auf der EXMO-Börse generiert werden, werden zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt. Die Integrationskosten sind minimal und das Unternehmen projiziert sehr geringe Verkaufskosten. Darüber hinaus wird das Unternehmen von der gemeinsamen Direktwerbung profitieren, die auf die aktive, aus mehr als 1,4 Millionen aktiven Händlern in mehr als 200 Ländern bestehende Nutzerbasis der EXMO ausgerichtet ist. Dies hat das Potenzial, weitere Benutzer für die GoverMedia-Plattform zu interessieren.

CEO Roland J. Bopp kommentierte: "Diese strategische Handelspartnerschaft mit der EXMO ist ein wichtiger Schritt bei der Einbindung von Angeboten mit einem Bezug zu Blockchains und Kryptowährungen in unser Ökosystem. Das Ziel von GoverMedia ist es, jeden Online-Bedarf über eine einzige Plattform zu befriedigen, und die erfolgreiche Integration der Handelsplattform der EXMO ist ein wichtiger erster Schritt, um die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Angebot unserer Community eine unglaubliche Benutzererfahrung bietet und sich positiv auf die Benutzeraktivitäten in unserem Ökosystem auswirkt. Darüber hinaus wird diese Partnerschaft eine solide Einnahmequelle schaffen und den Weg für weitere zukünftige Kooperationen eröffnen."

Über EXMO

Die EXMO-Plattform ist seit 2013 in Betrieb und es gibt über 1,4 Millionen registrierte Benutzer aus der ganzen Welt. Die Börse hat in den wenigen Jahren ihres Bestehens ein schnelles Wachstum verzeichnet und ihre Leistung von Jahr zu Jahr erhöht (2017 gab es einen Anstieg von 250 % bei der Anzahl der Kunden). Die Online-Börse bietet 48 Währungshandelspaare und bietet die Möglichkeit, auch in FIAT-Währungen zu handeln, unter anderem in USD, EUR und RUB. Zurzeit rufen mehr als 200.000 Besucher täglich die EXMO-Plattform auf und sie verzeichnet 10.000 neue Anmeldungen pro Tag. Die EXMO plant, 2018 auf ihrer Plattform Margin-Darlehen anzubieten.

Über GoverMedia Plus Canada Corp.

GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Holdinggesellschaft mit einer in ihrem Vollbesitz befindlichen russischen Technologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia hat eine voll funktionsfähige, moderne Internetplattform entwickelt, die All-Inclusive-Online-Services wie E-Commerce, Social Media, Multimedia, Corporate Auctions, Corporate Database, Messaging-Plattform und Crowdfunding Services bietet. Wir glauben, dass die GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist, die eine derart breite Palette von Online-Diensten bietet, die über ein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und die Berater des Unternehmens verfügen über umfassendes Fachwissen in den Bereichen Telekommunikation, Hochtechnologie, Unternehmensentwicklung und Finanzen.http://www.gm.plus und http://www.govermedia.plus.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für zum Verkauf stehende Wertpapiere der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Die Stammaktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne eine Registrierung nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (dem "U.S. Securities Act") angeboten oder verkauft werden. Die Stammaktien wurden und werden auch in Zukunft nicht öffentlich in den Vereinigten Staatenangeboten werden. Die Stammaktien wurden und werden auch in Zukunft nicht gemäß dem US Securities Act oder einem staatlichen Wertpapiergesetz registriert werden.

Warnhinweise über zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen können bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über mögliche Entwicklungen enthalten, die das Geschäft, die Aussichten, die Finanzlage und andere Aspekte von GoverMedia beeinflussen. Die Wörter "werden", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen" und ähnliche Wörter und Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu diesen Aussagen gehört auch die, dass das Unternehmen wieder den Handel auf der CSE aufnehmen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse der in dieser Version beschriebenen spezifischen Elemente und die Aktivitäten des Unternehmens im Allgemeinen können sich wesentlich von dem unterscheiden, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen projiziert wird. Obwohl solche Aussagen auf den besten Urteilen des GoverMedia-Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung beruhen, können erhebliche Abweichungen in Größe, Zeitpunkt und anderen Faktoren aus Geschäftsrisiken und Unsicherheiten resultieren, zu denen unter anderem die folgenden gehören: GoverMedias Abhängigkeit von Dritten, allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen, technische Faktoren, die Verfügbarkeit von Fremdkapital, der Erhalt von Einnahmen und andere Faktoren, von denen sich viele außerhalb der Kontrolle der GoverMedia befinden. GoverMedia lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der in einer zukunftsgerichteten Erklärung enthaltenen Informationen ab, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

