TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Montag, 18/06/2018

- Wien: EU-Justizkommissarin Jourová in Wien zu Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Hartinger-Klein, Bundesministerin für Frauen, Familie und Jugend Bogner-Strauß, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck und Mitgliedern des Europa-Ausschuss im Nationalrat

- Wien: EUROPA: WAS SONST? Mit Begrüßung durch EU-Justizkommissarin Jourová und Keynote von Bundespräsident Van der Bellen

Podiumsdiskussion mit Prof. Ulrike Guérot, Donau-Universität Krems, Prof. Anton Pelinka, Central European University und Nini Tsiklauri, Pulse of Europe

Moderation: Eva Weissenberger, freie Journalistin

Terminaviso für Medienvertreter

Weitere Informationen

- Canberra: EU-Handelskommissarin Malmström in Australien zu Handelsgesprächen unter anderem mit Handelsminister Ciobo

- Montreal: EU-Verkehrskommissarin Bulc bei Verhandlungen zu CO2 Emissionen aus der Luftfahrt im Rahmen der International Civil Aviation Organization der Vereinten Nationen

Bis (19.06.)

Dienstag, 19/06/2018

- Wien: EU-Kommissionschefunterhändler für die Artikel 50 Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich Barnier und der Brexit-Koordinator des Europäischen Parlaments Verhofstadt bei Veranstaltung der EU-Grundrechteagentur zur "polizeilichen und juristischen Zusammenarbeit in Strafrechtsfällen nach dem Brexit"

Zeit: 10.00 – 12.00 (Einlass und Vorkontrollen ab 9.30)

Ort: EU-Grundrechteagentur Schwarzenbergplatz 11, 1040 Wien

Voranmeldung unbedingt erforderlich bis 15 Juni an media @ fra.europa.eu

Weitere Informationen

Facebook-Live-Stream der Veranstaltung

- Wien: Treffen der Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments mit der Österreichischen Bundesregierung (ganztägig)

Pressekonferenz mit Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments und Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreichs

Zeit: 12 bis 12.25, Einlass zwischen 11.00 und 11.45 Uhr

Ort: Bundeskanzleramt (Steinsaal), Ballhausplatz 2, 1010 Wien



- Brüssel: EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn und Bildungskommissar Navracsics bei der Konferenz "Talent Management and Youth Perspectives in the Western Balkans"

- Wien: „EU Ratspräsidentschaft - kommunikative Chance?“

Podiumsdiskussion mit: Alexander Schallenberg (Chefkoordinator EU Ratspräsidentschaft), Jörg Wojahn (Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich), Lisa Totzauer (Leiterin ORF 1 Information), Marco Schreuder (Obmann Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, Wirtschaftskammer Wien), Margaretha Kopeinig (Ressortleiterin Europa beim Kurier)

Zeit: 19.00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Organisiert von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien



- Wien: Das Europäische Parlament zu Gast an der Universität Wien mit EU-Parlamentspräsident Tajani und Vertretern der Fraktionen

Zeit: 17.00 bis 19 Uhr

Ort: Audimax der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Weitere Informationen und Anmeldung

- Wien: EUROPÄISCHES SOLIDARITÄTSKORPS Eine neue Initiative ist auf dem Weg!

Themen: Was ist das Europäische Solidaritätskorps? Wie kann Ihre Einrichtung davon profitieren?

Vortragende: Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot (Donau-Universität Krems), Christine Keplinger (Interkulturelles Zentrum – Nationalagentur) und VertreterInnen von Aufnahmeorganisationen berichten über ihre Erfahrungen.

Zeit: 11.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Mittwoch, 20/06/2018

- Brüssel: Migrationskommissar Avramopoulos trifft die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner

- Brüssel: EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn trifft die Abgeordneten des montenegrinischen Parlaments Abazović und Bečić

Donnerstag, 21/06/2018

- Wien: Hochrangige Konferenzdiskussion zum Thema „Zukunft der Europäischen Union“

Vortragende (und Panelisten): Außenministerin Karin Kneissl, EU-Minister Gernot Blümel und die französische Ministerin für Europäische Angelegenheiten Nathalie Loiseau

Paneldiskussionen unter anderem mit: Fabrice Leggeri (Direktor der Europäischen Agentur für die Grenz– und Küstenwache

FRONTEX) und Michael Karnitschnig (Leiter des Kabinetts des EU-Kommissars Johannes Hahn)

Zeit: 9.00 bis 17.30 Uhr

Ort: Kassensaal der Österreichischen Nationalbank

Presseeinladung

- Minsk: EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn und EU-Digitalkommissarin Gabriel nehmen am 10. Informellen Partnerschaftsdialog der Östlichen Partnerschaft teil

- Wellington: EU-Handelskommissarin Malmström in Neuseeland zu Handelsgesprächen unter anderem mit Handelsminister Parker

