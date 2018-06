PRVA: Der BEST PRactice Award 2018 kürt zwei Sieger: Das „Brot-Experiment“ und „Mein liebstes Kleidungsstück“

Der „Bademanteltag“ bringt der Therme Wien den zweiten Platz.

Wien (OTS) - Ex aequo Platz 1 sicherten sich Meinungsbild PR & Coaching mit dem "Brot-Experiment" für die Bäckerei Schmidl GmbH und die Agentur P.R.I.M.A. PR und Imagemarketing Agentur GmbH für den „Klasse Wäsche Geschichtenwettbewerb“. Auf Platz 2 eine Agentur, die auch immer wieder bei BEST PRactice punktet: The Skills Group, die für die Therme Wien den „1. Wiener Bademanteltag“ kreierte und erfolgreich umsetzte.

Mit dem Brot-Experiment zeigte eine Bäckerei und ihre Chefin, Barbara Schmidl, wie Öffentlichkeitsarbeit direkt in den Markterfolg einzahlt, für alle Beteiligten – vom Mitarbeiter bis zum Kunden – relevant ist und das nachhaltig und mit Spaß. Die Jury war sich einig: So geht Best Practice.

Einig war sich die Jury auch, dass „Mein liebstes Kleidungsstück“ ebenso Platz 1 verdient. Textilgroßreinigung, eine sperrige Thematik, wird über einen smarten Ansatz emotional und auf mehreren Ebenen erzählt: SeniorInnen erzählen Geschichten und Erinnerungen, die mit einem ihrer Lieblingskleidungsstücke eng verbunden sind. Wirksame Kommunikation direkt auf Kundenebene, wie auch für das Unternehmen an sich – klare Zielerreichung.

Damit war noch der zweite Platz frei. Die originelle und passende Idee, einen 1. Wiener Bademanteltag einzuführen, brachte die Therme Wien auf die Short List der potenziellen Preisträger. Ausschlaggebend war die konsequente und genaue Umsetzung auf allen Kommunikationskanälen, die dem Badespaß Platz 2 sicherte.

Juryvorsitzende Bettina Gneisz-Al-Ani analysierte und diskutierte die 22 Einreichungen mit den Jury-Kollegen Marlene Auer, CR Manstein-Verlag, Dinko Fejzuli, Chefredakteur medianet, Andreas Rinofner, Leitung External Communications der OMV AG, der Vorjahresgewinner des BEST PRactice Awards Martin Dechant, ikp Vorarlberg, sowie Christian Krpoun, PRVA-Vorstandsmitglied und CEO currycom communications.

Die Überreichung der Auszeichnungen fand am Freitag, den 15. Juni 2018, statt. Dank Gastgeber Vienna Insurance Group konnten die Preisträger wieder im schönen Rahmen und mit bester Aussicht vom Ringturm geehrt werden. Es gratulierten die PRVA-Jury und Kollegen. Wolfgang Haas, Leiter Public Relations der VIG Konzernkommunikation und Gastgeber, freute sich mit den Preisträgern in der BEST PRactice-Runde.

Die Preisträger des BEST PRactice Award 2018

1. Plätze ex aequo:

Projekt: Brot-Experiment

PR-Träger: Bäckerei Schmidl GmbH

Externer Berater: Meinungsbild PR & Coaching

Projekt: Klasse Wäsche Geschichtenwettbewerb "Mein liebstes Kleidungsstück"

PR-Träger: Klasse Wäsche Österreich und Deutschland

Externer Berater: P.R.I.M.A. Public Relations und Imagemarketing Agentur GmbH

2. Platz:

Projekt: 1. Wiener Bademanteltag in der Therme Wien

PR-Träger: Therme Wien

Externer Berater: The Skills Group

Fotos von den Preisträgern finden sich auf: www.prva.at

Die Verbandsarbeit des PRVA wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt: APA-OTS, DORDA, IFES, Jork Printmanagement, News on Video, ÖBB, Observer, OMV, REWE, Siteimprove, Wien Energie

Rückfragen & Kontakt:

PRVA-Generalsekretariat, office @ prva.at, Tel.: 01/715 15 40