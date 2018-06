NAMASTE AM SEE – das größte Yogafestival Österreichs am Wörthersee

Bei strahlendem Sonnenschein begann Freitag Mittag die zweite Auflage des Yogafestivals NAMASTE AM SEE in Pörtschach am Wörthersee.

Wörthersee (OTS) - Mit über 450 TeilnehmerInnen aus vielen Nationen schon vielen Wochen ausverkauft, hat sich dieses zweitägige Yogaevent binnen kürzester Zeit zum größten Festival Österreichs entwickelt.

Dass sich das Thema Yoga in den vergangenen Jahren sehr stark etabliert und entwickelt hat ist mittlerweile allgemein bekannt. Das war auch der ausschlaggebende Grund, dass sich die Tourismusregion Wörthersee mit dieser Thematik intensiv beschäftigte und mittlerweile ein sehr breites Tourismusangebot von Mai bis September konzipiert.

„Yoga am Wörthersee nimmt bereits einen sehr breiten Raum ein und entwickelt sich zu einem starken Tourismusthema in der Region und bei den Betrieben.“ freut Wörthersee-Tourismus Geschäftsführer, Mag. Roland Sint in einer ersten Reaktion. „Mit dem Yogafestival NAMASTE AM SEE unterstreichen wir unsere engagierte Rolle in diesem sehr angesagten Thema“.

Das Yogafestival NAMASTE AM SEE besticht zum einen durch ein internationales Line-up mit zahlreichen Topnamen der Szene, wie z.B. David Regelin, Mathieu Boldron, Young-Ho Kim, Meghan Currie, Barbara Noh, Simon Park, Viktoria Egger, u.v.m.

Weiters überzeugt das Festival aber auch durch seine besonderen Plätze, an denen die Workshops stattfinden. Egal ob auf der Blumeninsel vor Pörtschach, im und vor dem Congress-Center-Wörthersee oder natürlich auch auf dem türkisblauen Wasser des Wörthersee´s, wie z.B. beim SUP-Yoga. Allerorts ist ein ganz besonderes südliches Flair Teil des umfangreichen Programms.

Den Auftakt machte bereits am Freitag nachmittag Meghan Currie mit ihrem Pre-Festival-Workshop „Love.Every.Moment“. Sie überzeugte mit ihrer Performance einmal mehr, dass sie zu den Top-Teachern weltweit zählt.

Das Yogafestival NAMASTE AM SEE geht noch bis zum Sonntag, den 17. Juni in Pörtschach. Alle Infos jedoch unter yoga.woerthersee.com

