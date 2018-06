„Europastudio“ zum Thema „Österreichs EU-Präsidentschaft vor großen Herausforderungen“

Am 17. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Europa, das schützt“ ist das Motto der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Österreichs. Unter diesem Generalthema findet dieses Wochenende auch das traditionelle Europa-Forum Wachau auf Stift Göttweig statt. Einige Programmpunkte: Wie soll die illegale Migration bekämpft werden? Wie steht es um die Bemühungen der Westbalkanländer, in die EU aufgenommen zu werden? Was sind die Lösungsvorschläge für den EU-Finanzrahmen nach dem Brexit? Und wie wird der österreichische EU-Vorsitz den großen Herausforderungen begegnen?

Darüber diskutieren unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai am Sonntag, dem 17. Juni 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 im „Europastudio“:

Stefanie Bolzen

Korrespondentin „Die Welt“, London

Klaus-Dieter Frankenberger

Auslandschef „Frankfurter Allgemeine Zeitung“

Hermann Tertsch

Kolumnist der Tageszeitung „ABC“, Madrid

Adam Krzemiński

Journalist Wochenmagazin „Polytika“, Warschau

