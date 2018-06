Vienna Fashion Night verwandelte Wiener City in abendliches Shopping-Paradies

Wien (OTS) - Ein voller Erfolg war die 8. Auflage der Vienna Fashion Night, die gestern die Wiener City in ein abendliches Shopping-Paradies verwandelte. Auch die Stargäste Jorge Gonzàles („Hola Chicas! Auf dem Laufsteg meines Lebens“) und Toni Dreher-Adenuga, Gewinnerin der aktuellen Ausgabe von Germany’s Next Topmodel, ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam auf Streiftour durch die teilnehmenden Shops zu gehen. Angesagter Treffpunkt der VIP-Gäste war wieder einmal die Terrasse des „Meinl am Graben“, wo unter anderem Dietmar Chmelar, Fadi Merza, Tanja Duhovic, Ernst Minar und Ossi Schellmann das glamouröse Treiben genossen. Zum Highlight über den Dächern Wiens wurde die Fashion Show des ungarischen Labels KATI ZOÓB in der rooftop-Lounge der Erste Bank. Die Arbeiten der Designerin begeisterten durch ihre ganz besondere Mischung aus kreativem Design, handwerklicher Qualität und perfekter Tragbarkeit.

Neben dem PRINOTH Foodtruck – einem zur Bar umgebauten Pistengerät, das bei Besuchern und Passanten am Graben für Staunen sorgte – war auch die Kooperation von Renault und Flora Miranda einer der Höhepunkte des Abends. Diese präsentierten neben experimentellen Design-Stücken auch ein Sneak-Peek aus ihrer neuen Kollektion Ready To Die. Noch bevor die Kollektion im Juli bei der Haute Couture Week in Paris seine Premiere feiern wird, wurde das Kleid tagsüber am Graben ausgestellt. Nicht zuletzt stand der Abend auch in diesem Jahr wieder im Zeichen der guten Sache: So ging der der Reinerlös der diesjährigen Vienna Fashion Night Charity Bags in in diesem Jahr an „Herzkinder Österreich“. Der Verein ist eine österreichweite Anlaufstelle für alle nicht medizinischen Anliegen und Belange für herzkranke Kinder, Jugendliche und deren Familien. Gemeinsam mit einem Team aus 25 MitarbeiterInnen betreut Herzkinder Österreich derzeit über 4.000 betroffene Familien in ganz Österreich und versucht, die Eltern bereits ab Erstellung der Diagnose „Herzkind“ aufzufangen und sie ein Stück des Weges zu begleiten.



