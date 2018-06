GRÜNE Westachse macht sich für bessere Luftqualität stark

Schellhorn, Anschober, Felipe, Rauch für gemeinsame Strategie

Salzburg (OTS) - Gegen Abgasmanipulation, ausufernden Transitverkehr, die Besserstellung von Diesel und für umweltfreundliche Mobilität sprechen die vier GRÜNEN UmweltreferentInnen Heinrich Schellhorn (Salzburg), Rudi Anschober (OÖ), Ingrid Felipe (Tirol) und Johannes Rauch (Vorarlberg) bei der heutigen LandesumweltreferentInnen-Konferenz in Salzburg aus. „Dieser regelmäßige Austausch mit den anderen Bundesländern, sowie mit dem Ministerium ist für uns Bundesländer sehr wichtig, denn der Umwelt- und Naturschutz kennt keine Grenzen“, sind sich die vier GRÜNEN LandesrätInnen einig.

Das Hauptproblem ist und bleibt weiterhin der Verkehr. Insbesondere der Schwerverkehr. Der neue Salzburger Umweltreferent Heinrich Schellhorn richtet seinen Appell an den Bund: „Wir wollen – und müssen – die Luftschadstoffe senken. Dieses gemeinsame Bemühen der Bundesländer sollte vom Verkehrsminister nicht konterkariert werden. Sein jüngster Vorschlag, Teststrecken mit Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h zuzulassen, würde dies jedoch tun. Wir wissen genau, dass jedes km/h mehr die Schadstoff-Emissionen erhöht.“

Auch Dieselfahrzeuge tragen zu hohen Schadstoffausstößen bei. Zurzeit ist sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich aufgrund der Nichteinhaltung der NO2-Luftgrenzwerte anhängig, für die Dieselkraftfahrzeuge hauptsächlich verantwortlich sind. Die Bundesregierung war trotz Aufforderung der EU-Kommission wirksame Gegen-Maßnahmen zu initiieren, bislang untätig. Die Folge wären hohe Strafzahlungen der Republik. „Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir alle nur unter Mithilfe aller politisch Verantwortlichen bewältigen können. Insbesondere in Tirol gibt es aufgrund des Transitproblems dringenden Handlungsbedarf, so LHStv.in Ingrid Felipe und stellt klar: Der Diesel als Transitmagnet muss endlich angegangen werden. Durch das Wegfallen der finanziellen Besserstellung bei Diesel würde auch der Tanktourismus und damit der Schwerverkehr mit all seinen negativen Folgeerscheinungen für Tirol zurückgehen.“

Die Grünen möchten künftig auch gegen Abgas-Manipulationen bei PKWs und LKWs effektiver vorgehen.

„Neben dem Ende der Diesel-Besserstellung fordern wir Grünen mehr Kontrolle bei Abgasmanipulationen. Chip-Tuning ist kein Kavaliersdelikt. Nachträgliche Fahrzeugmanipulationen gefährden nicht nur andere VerkehrsteilnehmerInnen, sondern auch die Luftqualität und damit auch unser aller Gesundheit“, so der Vorarlberger Umweltlandesrat Johannes Rauch.

Einen großen Teil zur Verbesserung der Luftqualität könnte auch die Wirtschaft im Rahmen des gewerblichen Güterverkehrs leisten. Hier besteht bereits eine hohe Bereitschaft auf moderne, abgasarme Motortechnologien umzusteigen.

„Wir setzen uns seit langem für mehr und höhere Forderungen für den Umstieg auf Elektromobilität ein, hier die Wirtschaft miteinzubeziehen ist nur konsequent, da vor allem der gewerbliche Verkehr hier großes Veränderungspotenzial hat.“ so Rudi Anschober aus Oberösterreich. „Die Bundesregierung ist hier gefordert Maßnahmen zur Unterstützung bereit zu stellen und entsprechende Fördermodelle einzuführen, damit dieser Umstieg schnell und erfolgreich als Teil einer wirklichen Klimastrategie greifen kann.“

Beim jährlich stattfindenden Treffen der LandesumweltreferentInnen werden bundesländerübergreifende Umweltthemen wie neue gesetzliche Regelungen in der Abfallwirtschaft, die Klima- und Energiestrategie der Österreichischen Bundesregierung sowie ein Ende der Besserstellung von Dieselfahrzeugen behandelt.

