Tiroler gewinnen Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Innsbruck (OTS) - Großer Erfolg für die Innsbrucker Digital-Agentur Speed U Up: In Berlin konnte sich das Team mit der außergewöhnlichen Fachkräfte-Kampagne „Jobchallenge Allgäu – 30 Jobs in 180 Tagen“ gegen namhafte Konkurrenten in der Kategorie Recruiting & Employer Branding durchsetzen. Im Pitch gegen Branchen-Größen wie fischerAppelt oder MediaCom hat Speed U Up gemeinsam mit dem Auftraggeber, der Allgäu GmbH mit Sitz in Kempten, die Juroren aus Wissenschaft, Unternehmenskommunikation und Online-PR überzeugt.

Die Jobchallenge Allgäu ist eine Content Kampagne zur Fachkräftegewinnung, die mittels qualitativ hochwertigem Storytelling die Vielfalt der Allgäuer Arbeitgeber sowie die Vorzüge des Allgäus als Lebensraum vermittelt. Im Rahmen der Kampagne hat die „Jobhopperin“ Annabelle Klage in den vergangenen 6 Monaten 30 verschiedene Unternehmen und Jobs im Allgäu kennengelernt und über ihre Erlebnisse auf unterschiedlichen Kanälen (u.a. Youtube, Instagram, Facebook, Blog) berichtet. Dies hat den Nerv der Zielgruppe – vor allem der 20- bis 35-Jährigen – getroffen: Für 70 Prozent der beteiligten Unternehmen wurden Bewerbungen und Anfragen generiert. Alle Informationen zur Jobchallenge können auf standort.allgaeu.de/jobchallenge nachgelesen werden.

„Wir freuen uns sehr über die hochkarätige Auszeichnung“, so Stefan Egenter, Marketingleiter der Allgäu GmbH. „Mit Annabelle Klage und Speed U Up haben wir den vielfältigen Arbeits- und Lebensraum Allgäu nicht nur für die Zielgruppe erlebbar gemacht und eine hohe Reichweite für die Region generiert. Zusätzlich inspirierten und motivierten wir Firmen neue Wege in der Fachkräftegewinnung zu gehen.“

Der Fachkräftemangel erfordert auch in anderen Alpenregionen neue Maßnahmen, insbesondere im Tourismus. Inzwischen sind daher weitere Destinationen mit Speed U Up in Kontakt getreten zum Thema Employer Branding & Recruiting.

Über den Deutschen Preis für Onlinekommunikation: Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation zeichnet jährlich herausragende Projekte, professionelle Kampagnenplanung und zukunftsweisende Strategien digitaler Kommunikation aus. Über 50 Jurymitglieder aus Wissenschaft, Unternehmenskommunikation und Online-PR nominieren die Finalisten und wählen am Tag der Preisverleihung die Sieger. In diesem Jahr wurden u.a. Kampagnen von McDonald's, Huawei Technologies und Vodafone ausgezeichnet. Weitere Informationen zum #dpok finden Sie unter www.onlinekommunikationspreis.de.

Über Speed U Up: Als Digital Service & Solution Provider ist Speed U Up spezialisiert auf Online-Kommunikation für den Alpentourismus. Unter dem Motto „Digital Pioneering“ fokussiert sich das 2016 in Innsbruck angesiedelte Unternehmen auf zukunftsweisende Ideen, Konzepte und Technologien – immer mit dem Ziel, diese in den Alpentourismus zu integrieren. Aktuelle Projekte liegen in den Bereichen Social Media, Guerilla- und Performance-Kampagnen, Content Produktion und Distribution, sowie Amazon Alexa Skills. Die Kunden sind in unterschiedlichen Feldern des Tourismus angesiedelt: Neben namhaften Tourismusverbänden wie dem TVB Mayrhofen, dem TVB Wilder Kaiser, Zermatt Tourismus und dem TVB Seefeld, zählen auch Leistungsträger wie das Alpenresort Schwarz, die Mayrhofner Bergbahnen, das Skicarosello Corvara, sowie die Deutsche Bahn und ÖBB zum Portfolio. Zusätzlich teilt das Speed U Up Team sein Wissen zu den digitalen Themen im Tourismus regelmäßig bei Vorlesungen an der HTW Chur, sowie an der Universität Innsbruck. Neben dem Sitz in Innsbruck hat das Unternehmen Büros in München und in Jenins/Schweiz.

Rückfragen & Kontakt:

Speed U Up GmbH

Eva-Maria Hänel, Geschäftsführerin

Tel.: 0512 32 70 88 0

Mail: info @ speed-u-up.at

Web: www.speed-u-up.at